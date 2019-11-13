海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議
-海龍離岸風電計畫就海龍2號風場與西門子歌美颯再生能源簽署優先承攬協議，內容包含風機提供及保修服務，後續訂單內容將依海龍離岸風電計畫之最終投資決定為準-作為達成產業關聯在地化要求的一部分，海龍2號風場將借重西門子歌美颯再生能源位於台中之設施與廠房-海龍離岸風電計畫之海上建設作業預計於2023年開始
海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署優先承攬協議，內容包含風機提供及保修服務。此優先承攬協議簽署主要係針對海龍離岸風電計畫之海龍2號風場。海龍離岸風電計畫由加拿大北陸能源 (Northland Power Inc., NPI) 及新加坡玉山能源 (Yushan Energy) 共同投資。並於2018年，經遴選獲配海龍2號風場300MW之容量，風場位於彰化外海約50公里處。此次簽署之優先承攬協議，其後續訂單內容將依海龍離岸風電計畫之投資決定為準。
根據此優先承攬協議，海龍離岸風電計畫將能借重西門子歌美颯再生能源在台灣之供應鏈，並達成該計畫產業關聯在地化之需求。
西門子歌美颯再生能源全球離岸風電執行長Andreas Nauen表示：「我們非常榮幸能成為海龍離岸風電計畫之風機合作夥伴。海龍離岸風電計畫之訂單，將會成為我們在亞太地區長期發展的墊腳石。除此之外，也將協助我們擴大在台灣與本土供應商之業務。」
為強化在台布局，西門子歌美颯再生能源於今年9月宣布將於台中港興建離岸風機機艙組裝廠，其功用包含機艙組裝、測試、倉儲、辦公室與戶外倉儲等。
此外，透過此次優先承攬協議之簽署，將帶動國內外供應商一同參與台灣離岸風電產業之發展，同時為台灣成為亞太區離岸風電出口中心鋪路。
西門子歌美颯離岸風電亞太區總經理Niels Steenberg 指出：「藉由海龍2號風場300 MW 的容量，西門子歌美颯離岸風電看到一個嶄新的機會，藉此深化我們持續投資亞太市場的承諾。同時，也為於未來創建具競爭力及出口潛能之本土產業做出貢獻。」
加拿大北陸能源開發執行副總David Povall說到：「這對海龍2號風場及台灣產業鏈在地化的發展過程，都具有指標性的意義。從我們計畫開發起始，我們就持續努力希望達成產業鏈在地化之項目。未來，我們也將與西門子歌美颯再生能源攜手合作，借重他們的全球經驗，使台灣的本土產業鏈成長與茁壯。」
玉山能源董事永田英洋 (Hidehiro Nagata) 補充道：「我們非常認同台灣希望成為亞太地區離岸風電出口中心及再生能源領頭羊的願景。與西門子歌美颯攜手，我們將與在地產業鏈，一同以進軍國際市場為目標。海龍2號將可望成為在地產業鏈永續發展的「定錨專案」(Anchor Project)，為台灣產業鏈拓展出口能量奠定良好的發展基石。」
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