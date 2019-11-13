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網家旗下露天拍賣 雙11衝出百億交易額

2019-11-13 17:29經濟日報 記者彭慧明／即時報導

一年一度的電商年度盛會雙11購物檔期，不少電商刷新去年紀錄。網路家庭(8044)旗下全台交易金額最大的C2C網路交易平台露天拍賣今（13）日宣布，雙11至今交易額突破100億元，相較去年成長1.23倍，再度刷新雙11成交金額紀錄。

露天今年首度推出海外跨境雙11也創佳績，業績較平日成長1.7倍。今年露天雙11活動共吸引國內外超過千萬賣家熱烈參與，進站瀏覽人次已衝破1.8億人次，超過70%的訂單來自露天拍賣手機端。

露天市集總經理曾薰儀表示，今年是露天與海內外超過千萬會員共同推出雙11活動，動員台灣百萬賣家、共有1.1億件商品一同參與，搭配6億張彩票與商品折價券使用。台灣首度與美國eBay、日本樂天推出跨境雙11，海外業績表現亮眼成長1.7倍，讓今年雙11檔期能突破以往紀錄。在系統端也做了相當程度的提升，透過AI大數據技術，有效的將台灣商品推薦給會員，透過精準的媒合讓買賣雙方交易達成，而AI技術讓搜尋海外商品更加準確，無論是英文、日文、韓文商品都可以使用中文即可找到所需商品，打開台灣電商全球化。

今年露天拍賣雙11檔期全站海內外商品銷售成績亮眼，從商品類別來看，交易金額最高的前五名分別為：手機通訊、美妝保養、名產食品、男裝配件、生活居家等，最熱銷的手機通訊類別銷量成長2倍，又以Airpods2、AirPods Pro為主要熱賣商品，銷量百逾件，特別Apple AirPods Pro在台灣還未上市，但美國eBay賣家有現貨可以直接購買，商品現貨直送免海外運費和代購費，因此搭配活動促銷短短幾天賣了近百組。

電商露天拍賣手機網家

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