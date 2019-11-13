台灣虎航將招募40位運務新血 明起開放報名
2019-11-13 17:02
經濟日報 記者楊文琪
／即時報導
台灣虎航今（13）日宣布，為擴大桃園機場的營運規模及服務範圍，預計將開放運務員的職缺進行招募，這次運務員職缺的報名期間為2019年11月14日凌晨0時01分起至2019年11月27日晚間23時59分止。
台灣煌表示，招募報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，預計將安排於2019年12月7日進行初試，2019年12月14日為複試，採擇優錄取，預計錄取約40名，上班地點為桃園國際機場。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
獲錄取者預計將在2020年農曆假期後分批報到，即開始接受訓練，訓練合格後始可正式上線。
台灣虎航企業形象年輕活潑、朝氣十足，也是首家且連續四年獲得信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空，自2017年開始獲利，2018年也表現亮眼，已連續獲利二年，更預計於今年底興櫃、2020年底上市。
主要受惠自助旅行風潮興盛，有助於低成本航空的前景發展，此外，台灣虎航現飛航22個國際航點、28條國際航線，分佈於東北亞、東南亞及澳門，明年初更將首航韓國首爾，屆時將達23個國際航點、29條國際航線，讓國人的旅遊選擇更多元。
台灣虎航自2016年起，陸續招聘運務員，運務員的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，歡迎對航空業有興趣的應試者藉此機會加入台灣虎航，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「地勤運務人員」的職務中查看報名及相關應試資格。
留言