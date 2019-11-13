華航強化印歐市場版圖 孟買貨運周六首航

2019-11-13 16:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



中華航空繼印度德里貨運航點後，看好該國未來市場潛力，自‪11月16日(六)起，再闢孟買為第二個純貨運據點，以台灣為轉運樞紐，強化亞洲至印度及歐洲貨運航網版圖。新航點採B747-400F全貨機每周三、六執飛，從台北飛往孟買至阿姆斯特丹，回程自阿姆斯特丹起飛，經孟買再回台北。

孟買國際機場(Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, BOM)享有印度「西部門戶」的盛名，擁有印度最大海港與主要空港，為交通重要樞紐，亦是各地貨物的集散地；因此，華航在原有的台北-德里-盧森堡貨運航線外，另佈點台北-孟買-阿姆斯特丹的第二條營運印度的貨運航線，延攬亞洲各地經台灣到印度及歐洲地區的貨源。

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華航積極掌握貨運脈動與貨源商機，在國際航空貨運表現站穩領先地位，依據國際航空運輸協會（IATA）統計資料，2018 年國際航空貨運重量，華航承運約151.2萬噸貨量，較2017年成長3.4 ％，排名全球第六。