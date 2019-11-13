太和攜中國名創優品 共同簽訂長期戰略合作

2019-11-13 14:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／即時報導



全球化妝品製造廠太和生技-KY（4136）宣布攜手中國名創優品（MINISO）共同簽訂長期戰略合作，憑藉名創優品旗下多個通路領域具有高度品牌知名度，強強聯手合作，除了太和-KY成為名創優品於全球市場的多品牌通路中彩妝系列產品的主要戰略夥伴，創造集團良好的訂單能見度，並以雙方最大效益合作模式完善旗下彩妝產品線布局，提升整體銷售表現，亦有助擴大太和集團與名創優品布局目標全球超過一百多個國家通路之化妝品市場占有率表現。

太和-KY表示，名創優品品牌深根中國零售百貨市場6年，去年將3,500多家門店拓展於全球79個國家和地區，營收達人民幣170億元，其中，主打快時尚的化妝品產品雖售價不高卻擁有高回購率的業績成長之肯定，凸顯了名創優品對於化妝品等美類產品質量的高度重視，創造太和-KY良好的業務接單發展環境。

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此次雙方結盟合作，太和-KY不僅是名創優品開發新款彩妝商品第一時間的重要合作夥伴，也已先針對包括復聯黑寡婦、迪斯奈品牌等相關彩妝品共同開發設計，並引進日本研發粉底液進入中國，協助名創優品品牌搶攻中國化妝品市場，預計將於今年底起量產出貨，未來隨著名創優品加速其拓展全球市場範圍的步伐，帶動對於太和-KY彩妝產品的需求大幅增加，將有助推升太和-KY整體產能利用率，且為集團整體明年度營收注入強勁成長的活水。

太和-KY進一步表示，今年以來雖受到中美貿易戰及消費型態改變的影響，整體零售需求足見放緩，一方面使得國際知名美妝客戶包括COTY、L’OREAL、BOOTS、REVLON等在中國市場的銷售表現下滑。

另一方面，本土自主化妝品牌在市場發展轉型上也面臨品牌重新洗牌的革命，雙雙造成太和-KY今年內外銷客戶對於彩妝類產品的代工需求減少，是集團累計今年前10月合併營收達新台幣8.77億元、年減20.06％，且上半年營運虧損不如預期的主要原因。

太和-KY強調，即便如此，由於集團經營獨特之處在於不斷研發和開發新的彩妝與保養品配方、和創新專有的製程工藝，長年提供主要客戶作為未來化妝新品上市的重要後盾，因此，太和-KY仍可於大環境發展條件嚴峻下，於今年第3季落實調整集團內部業務接單的策略、優化生產效能等重要策略，隨著主要客戶的拉貨力道逐步增溫，將挹注太和-KY今年下半年營運，有機會繳出優於上半年的成長表現。