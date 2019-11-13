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詩肯董座林福勤：再怎麼不景氣 家具市場仍有千億規模

2019-11-13 12:34經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

無懼美中貿易戰變數，詩肯（6195）樂觀看待不景氣擴張的時機，今（13）日於內湖成立旗艦店。詩肯董事長林福勤表示，旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」、「睡眠精品」等三大品牌系列產品全數進駐內湖旗艦店，希望能帶給消費者一站購足的全方位購物體驗，未來也將維持每年5~10家的展店目標，並看好以德國製造詩肯服務為品牌奠基的「睡眠精品」將成為集團第三個營運成長引擎。

林福勤表示，即使歷經2019年的營運低谷，仍對台灣的傢俱市場充滿信心，因為台灣再怎麼不景氣仍有1,000億的市場規模。

詩肯今年鎖定調整體質、門市優化、異業結盟及品牌升級四大營運策略，品牌多元行銷將取代以往傳統媒體廣告的方式，行銷資源將側重網路與實體店面的結合，台北旗艦店的設立是在傢俱一級戰區進行門市優化的重要調整，選擇最適地點設立門市是詩肯多年經驗的累積和強項，在部分同業受到台灣經濟低迷影響傢俱消費動能而退出市場的情況下，詩肯深耕台灣持續投資的腳步不會停頓。

林福勤表示，詩肯台北旗艦店位於內湖舊宗路與南京東路口，為獨棟建築，跳脫過往門市的極簡風貌，以新加坡傳統造型獨具特色的白牆斜頂來凸顯詩肯品牌的新形象，作為建立象徵領導品牌的地標，45年前詩肯位於新加坡東區如切路的創始店就是相同的設計，不但保存得很好且目前仍在營運中，所以台北旗艦店是一間重拾創業精神的旗艦店。

詩肯截至10月底止集團總門市數量達130間，包括詩肯柚木82間、詩肯居家41間、詩肯睡眠7間。

詩肯集結三大品牌成立台北旗艦店，董事長林福勤對台灣家具市場有信心。 記者嚴雅芳／...
詩肯集結三大品牌成立台北旗艦店，董事長林福勤對台灣家具市場有信心。 記者嚴雅芳／攝影
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詩肯居家新加坡景氣

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