松果購物雙11單日GMV創開站新高 創業家業績有撐

2019-11-13 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



電商大檔雙11購物節落幕，各電商陸續傳來捷報，11月業績有撐。創業家兄弟子公司松果購物（6740）表現開紅，日前宣布雙11單日交易額（GMV），創下開站至今單日新高紀錄，較平日成長近600%；比起較去年雙11當天，更大幅成長190%，超過原先設定的成長目標。

松果總經理吳佩雯表示，今年整體市場狀況較去年表現更佳，雙11檔期常態是大者恆大，相對小的平台要在雙11闖出好成績，更顯不易，但今年松卻展現絕佳的成長力道，在雙11當天中午就超越去年雙11全日表現，最終更創下單日年成長190%的交易額表現，超乎預期成長幅度，這也顯見松果今年在市場能見度及表現上，有很卓越的躍進。

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松果今年雙11除了祭出全站超過25萬件商品有感下殺等優惠，並善用行動端優勢，搭配AI運用推出波段品類日造節，促動進站轉換，自雙11凌晨零點起，流量較平日成長超過三倍；買氣主要集中在下班時間後，晚上6點後GMV貢獻超過全天的五成。

同時，「全民奪寶樂」參與度較過去遊戲活動表現也增長2.5倍，成為雙11大檔導流引客的最佳助攻手。

松果今年登錄興櫃市場，延續成長力道，10月營收2,655萬元，年增62%，刷新歷年同期新高；11月有雙11加持，為其表現帶來強勁挹注。母公司創業家兄弟持股松果53.84%，亦可望受惠。

另，網路家庭（8044）旗下商店街也帶來好消息，雙11當天全站進站流量暴漲300%，驅動買氣業績暴增，雙11第一個整點0點到1點間，成交筆數飆升平日近10倍以上，刷新商店街新紀錄。

商店街營運長黃淑琳表示，此次雙11以獨創領養貓小超與賺貓糧的購物體驗結合「互動性購物體驗」與「雙重紅利實質回饋」，動員商店街與個人賣場全體賣家，一同參與雙11電商盛會，提供賣家多樣導購行銷工具，協助賣家引客導流，全站雙11當天共2.5億件商品，超過12萬店共同參與響應，共同為2019雙11開創新佳績。

蝦皮購物打造「11.11最強購物節」，台灣及東南亞七國齊力搶商機，24小時售出超過7,000萬件商品；觀察台灣市場，三大熱銷品類分別是「居家生活」、「美妝保健」以及「手機及週邊配件」。