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新口味助攻 台酒年菜業績力拚1.1億元成長25%

2019-11-13 12:12經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

台灣菸酒致力多元化經營，結合自家產品特色和國人飲食文化，自2011年起推出各類酒香年菜，今年積極推出多道新菜色，目標銷售業績1.1億元，成長25%。

台酒每年運用自家為人熟悉的紹興酒、花雕酒、紅露酒、高粱酒等酒款開發新料理，其中花雕系列年菜則是以窖藏18年以上的陳年花雕酒入菜，今年共計將販售29道年菜料理、三組超值團圓套餐。

不但有人氣商品紹興／高粱紅麴香腸、紅麴豬腳、何首烏人參雞、紹興小山羊羊肉爐等長年熱賣品項，今年更推出啤酒、羅勒風味紅麴香腸、紹興酸菜白肉鍋、花雕醉蝦、紹興轎篙筍蹄膀、紹興古早味米糕、紹興傳統蘿蔔糕、台酒嚴選海味街系列等共12項新商品。

其中台酒紅麴香腸新口味是今年年菜新亮點，運用經典台啤與金牌台灣啤酒研發全新的「啤酒風味」紅麴香腸；羅勒風味紅麴香腸的創意料理，以純釀湯頭酒取代味精並添加紅麴，透過西式料理常用的羅勒，展現出具西式料理特色的年菜。

台酒表示，去年春節年菜成功獲得近億元的銷售佳績，今年積極推出多道新菜色，並推出早鳥預購優惠刺激買氣，預期將可創造25%的成長，上看1.1億元的銷售成績。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣菸酒公司董事長丁彥哲（右）與最佳主廚廖本寒展示台酒今年新口味年菜。 圖／台灣...
台灣菸酒公司董事長丁彥哲（右）與最佳主廚廖本寒展示台酒今年新口味年菜。 圖／台灣菸酒提供
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