新口味助攻 台酒年菜業績力拚1.1億元成長25%
2019-11-13 12:12
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
台灣菸酒致力多元化經營，結合自家產品特色和國人飲食文化，自2011年起推出各類酒香年菜，今年積極推出多道新菜色，目標銷售業績1.1億元，成長25%。
台酒每年運用自家為人熟悉的紹興酒、花雕酒、紅露酒、高粱酒等酒款開發新料理，其中花雕系列年菜則是以窖藏18年以上的陳年花雕酒入菜，今年共計將販售29道年菜料理、三組超值團圓套餐。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
不但有人氣商品紹興／高粱紅麴香腸、紅麴豬腳、何首烏人參雞、紹興小山羊羊肉爐等長年熱賣品項，今年更推出啤酒、羅勒風味紅麴香腸、紹興酸菜白肉鍋、花雕醉蝦、紹興轎篙筍蹄膀、紹興古早味米糕、紹興傳統蘿蔔糕、台酒嚴選海味街系列等共12項新商品。
其中台酒紅麴香腸新口味是今年年菜新亮點，運用經典台啤與金牌台灣啤酒研發全新的「啤酒風味」紅麴香腸；羅勒風味紅麴香腸的創意料理，以純釀湯頭酒取代味精並添加紅麴，透過西式料理常用的羅勒，展現出具西式料理特色的年菜。
台酒表示，去年春節年菜成功獲得近億元的銷售佳績，今年積極推出多道新菜色，並推出早鳥預購優惠刺激買氣，預期將可創造25%的成長，上看1.1億元的銷售成績。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
留言