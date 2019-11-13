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京華城熄燈倒數 21年前老相片勾起眾人回憶

2019-11-13 12:15聯合新聞網 綜合報導

京華城即將結束營業。聯合報系資料庫
京華城即將結束營業。聯合報系資料庫
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台北百貨公司「京華城」將在這個月底熄燈，屆時將轉售給同集團的鼎越開發，著名的球體商場也會被拆除。為了感謝民眾18年來的愛戴並與京華城說再見，28日將舉辦「感恩熄燈儀式」，並在臉書粉絲專頁上，放上18年前商場的原址照片，令眾人回憶湧上心頭。

京華城將於本月30日結束營業，並於28日舉辦「感恩熄燈儀式」，邀請民眾見證最後一刻。京華城同時在臉書粉絲專頁上，分享歷年來京華城的重要時刻，包括18年前動土典禮，2004年眾人聚集觀賞奧運棒球賽，及跨年煙火秀等珍貴畫面。

當中還有21年前，京華城尚未建成的畫面，原址當時還是一片空地，旁邊是舊時的台北機廠，現在也將改建為「國家鐵道博物館」。3年後京華城落成，成為全球最大的球型商場，並是全國唯一一家24小時營業的購物中心，是許多台北人假日的休閒去處。

21年前京華城的位置還只是塊空地，如今將結束營業，眾人滿是不捨。圖擷自京華城臉書
21年前京華城的位置還只是塊空地，如今將結束營業，眾人滿是不捨。圖擷自京華城臉書
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貼文一出，許多網友上網分享自己與京華城的回憶，除了有許多父母感謝京華城成為孩子們的遊樂去處，還有新人在這裡拍婚紗照，紀念他們在京華城從相識到結婚。還有許多人與朋友相約，要再去京華城吃頓飯看場電影，做最後的道別。

京華城

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