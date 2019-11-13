京華城熄燈倒數 21年前老相片勾起眾人回憶

2019-11-13 12:15 聯合新聞網 綜合報導



京華城即將結束營業。聯合報系資料庫 分享 facebook

台北百貨公司「京華城」將在這個月底熄燈，屆時將轉售給同集團的鼎越開發，著名的球體商場也會被拆除。為了感謝民眾18年來的愛戴並與京華城說再見，28日將舉辦「感恩熄燈儀式」，並在臉書粉絲專頁上，放上18年前商場的原址照片，令眾人回憶湧上心頭。

京華城將於本月30日結束營業，並於28日舉辦「感恩熄燈儀式」，邀請民眾見證最後一刻。京華城同時在臉書粉絲專頁上，分享歷年來京華城的重要時刻，包括18年前動土典禮，2004年眾人聚集觀賞奧運棒球賽，及跨年煙火秀等珍貴畫面。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

當中還有21年前，京華城尚未建成的畫面，原址當時還是一片空地，旁邊是舊時的台北機廠，現在也將改建為「國家鐵道博物館」。3年後京華城落成，成為全球最大的球型商場，並是全國唯一一家24小時營業的購物中心，是許多台北人假日的休閒去處。

21年前京華城的位置還只是塊空地，如今將結束營業，眾人滿是不捨。圖擷自 京華城臉書 分享 facebook

貼文一出，許多網友上網分享自己與京華城的回憶，除了有許多父母感謝京華城成為孩子們的遊樂去處，還有新人在這裡拍婚紗照，紀念他們在京華城從相識到結婚。還有許多人與朋友相約，要再去京華城吃頓飯看場電影，做最後的道別。