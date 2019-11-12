台泥前三季每股賺3.24元 法人看好全年再創新高

2019-11-12 22:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／即時報導



台泥（1101）第3季財報今（12）日晚間出爐，由於雨季關係，第3季為水泥業的傳統淡季，不過受惠大陸水泥業錯峰生產的策略奏效，大陸水泥價格維持高檔，台泥今天公布第3季仍繳出亮麗成績單，單季稅後純益65.37億元，雖比第2季減少9.5%，但年增一成，換算單季每股純益1.2元。

累積台泥今年前三季稅後純益177.19億元，年增11.1% ，換算每股純益已達3.24元。由於年底許多工程趕工，水泥業進入傳統旺季，台泥稍早已公布10月營收衝上今年新高，第4季旺季加持下，法人看好台泥今年全年每股獲利很有機會超越去年創紀錄的4.37元、再寫新高。

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台泥今天董事會也通過投資4.2億元，向漢嵩實業公司，取得桃園八德區的預拌廠土地及設備。