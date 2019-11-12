京站周年慶20日登場 柯愫吟：小碧潭據點12月底開幕
2019-11-12 21:45
經濟日報 記者何秀玲
／即時報導
興櫃百貨股京站（2942）周年慶將於11月20日登場，估業績達11.5億元，年增5%，祭出最高21%的回饋率，全館消費滿3800元就送400元。京站總經理柯愫吟表示，位於新店小碧潭站共構商場期能在今年底前開幕，而興櫃轉上市的送件時間則期望在今年第4季前。
柯愫吟表示，京站位在新店小碧潭站共構商場，有4,500坪，九成為餐飲，其他則有有機超市「心樸市集」和生活雜貨。餐飲方面，有九家主題餐廳，如心泰泰國菜、Woosa屋莎鬆餅屋、開飯等，小吃街則進駐輕食品牌NY Junior、江記水盆羊肉等，生活雜貨區則有來自新竹的金月笈糕點，上述品牌全部都是百貨獨家，希望今年12月底前開幕。
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她説，目前也正評估中南部，如台中和高雄等地，坪數不見得要開很大，所以新店小碧潭站共構商場也是一個嘗試。
此外，京站周年慶將率百貨之先，於美食街推出點餐系統，可在APP看菜單點餐，會震動顯示取餐。柯愫吟說，此系統難是難在要將所有美食街的菜單，整合進系統。
京站業績結構，餐飲占比高達近40%成，女裝占25%，運動配件占約20%，化妝品約10成，其他則是雜貨家用；客群則集中在25至39歲的上班族，占40%，29歲以下客人逐年增長。京站成交均價51.35元。
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