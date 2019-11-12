網路家庭連三季獲利 Q3 EPS 0.48元

2019-11-12 20:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



台灣最大的電子商務集團PChome網路家庭公布第3季的合併財務報告，今年第3季營收94.54億元，季增7%，年增15.1%，創同期歷史新高；營業利益1.05億元，季增122%，稅後淨利5,161萬元也優於前兩季，已連續第三季獲利；第3季每股稅後盈餘0.48元，較上季的0.2元倍增。

網家累積1-3季營收274億元，營業利益2.26億元，稅後淨利1.15億元，每股稅後盈餘1.1元。

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網家指出，過去兩年投資布局已開始展現成果。第3季本業直營電商獨賣Apple新機衝高業績，並受惠中元節及心禮節的節慶助攻，驅動營收激增，旗下兩大交易平台亦傳出好消息，露天拍賣攜手美國eBay、日本樂天導入超過7,000萬跨境物件，商店街則是推出多元付費開店方案深耕台灣中小企業。進入第四季零售旺季，網家啟動One PChome生態系結合集團各事業建構P幣生態圈，並積極拓展線上線下合作通路，營收與獲利成長展望良好。

PChome網路家庭集團董事長詹宏志表示，網家為加速建構完整P幣點數生態圈，今年陸續將旗下PChome24h購物、商店街市集及露天拍賣三大電商平台，以及PChome 旅遊先後導入Pi 拍錢包和P幣應用，網家將持續以P幣為發展核心，整合內部各項資源，並打通各個服務間的會員帳號，讓會員可使用任一服務帳號即可登入集團的10大服務，發揮千萬集團會員的極大化貢獻，同時也建構連結8個可互轉外部點數體系的P幣點數生態圈，積極溝通各種與外部合作的可能，發展線上線下整合的網路金融服務。

網家全面啟動綠色購物計畫，首度推出以友善環境為目的之新款環保紙箱，綠購計畫全面上線後，將有機會減少每個新包裹約11%的碳排放量，預計到了2022年，將有效降低地球上逾124萬噸之碳排放量，相當於拯救337萬棵樹木免於砍伐，有利環境之永續發展。