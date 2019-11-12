日勝生「超．站S」開賣 Q4可望貢獻業績
2019-11-12 19:06
經濟日報 記者陳美玲
／台北即時報導
日勝生(2547)今(12) 日舉行董事會，通過今年前三季財報，營業收入達46.4億元，營業利益8.17億元，稅後純益為3.4億元，每股純益0.37元。日勝生指出，旗下基地達1,247坪的「超．站S」，雙十節公開成屋後，目前穩定銷售中，有機會第4季貢獻集團業績。
日勝生近年以營建事業為基礎，規劃智慧建築、健康樂齡、循環經濟的發展策略，獲得關注。日勝生表示，營建事業在第三季有穩定獲利，加上資源循環事業日鼎水務、智慧城市事業萬達通實業、與轉投資京站實業等，皆貢獻收益，因此營業轉盈。
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日勝生指出，「超．站S」擁有豪宅隔震系統標準，加上到站即到家之捷運聯開隔震宅。由於主打線上唯一全新聯開隔震宅，且公設比僅29.8%，因此雙十節成屋公開銷售後呈現穩定去化，推出四周累計來客數超過600組，目前每周來客人數皆達150組以上；該案每坪開價為80萬元以上，總銷金額上看40億元。
另外，日勝生旗下滿租的健康樂齡宅「樂陶居」，擁有定期生理量測及記錄、健康諮詢、定位安全系統服務與訪客管理等，由於規劃不錯受好評，日勝生將把經驗複製到「三芝智慧健康樂齡宅」。
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