土耳其台灣周起跑 貿協秘書長葉明水領軍推四大產業

2019-11-12 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



外貿協會今（12）日於伊斯坦堡舉辦「土耳其台灣周」，以台灣優勢產業為主題，舉辦智慧機械、智慧醫療、綠能、清真產業四大產業一對一貿易洽談會及產業論壇，透過台灣科技發展及完整供應鏈優勢，提供土耳其業者各項產業智慧解決方案。

台土產業交流源於去（2018）年外貿協會董事長黃志芳率台灣綠能及智慧城市業者，至伊斯坦堡密集走訪土耳其綠能、電商、電動車與機械等企業，並成功邀請土國多家企業於今年起陸續赴台交流，打開台土產業友誼之門。

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土耳其位居中東重要戰略位置，並為我國於中東第一大出國。此次，外貿協會針對土耳其產業需求，包括：土國政府積極發展醫療產業，土國日照充足、具備得天獨厚的綠能發展條件，加上台灣為土國工具機第二大進口國，今年再度由秘書長葉明水率團至土國拓銷。

葉明水11日率智慧機械與綠能等相關業者，前往拜訪土耳其Anadolu集團及Zorlu集團。Anadolu集團為年營收80億美元之土國指標性大集團，營業涵蓋零售通路、汽車製造、能源等領域。Zorlu集團則跨足能源(Zorlu Energy)、白色家電(Vestel)等領域的重要集團。

葉明水表示，未來台灣產業與Anadolu集團在汽車零配件、機械、綠能、醫療（含人才培訓）及食品與日用品等都有潛在合作機會。在綠能方面，台灣綠能產業與Zorlu集團在創能及儲能上亦有許多合作的空間。

Anadolu集團商業開發總裁Mr. Hakan Nazlioglu對我國產業所能提供的智慧機械、綠能、環保、EV儲能等解決方案甚感興趣，並表示可導入其許多新開發案、製程和廠房需求，期待與我方進一步合作。

Zorlu 集團執行長Mr. Sinan Ak則看好太陽能電池模組、氫能汽車、電動自行車電池和儲能系統、以及環保水處理技術等合作機會，他並表示很有興趣到台灣參訪開發更多商機。

醫療產業方面，土耳其府目標於2023年成為世界醫療服務的指標性國家，而在發展醫療之際，土國醫療產業仍強烈依賴進口，其中進口醫材占比約85%。

台灣醫療器材產值逐年成長，近年來雲端運算、大數據、AI演算法等技術廣泛應用在生技醫療領域，加上智慧醫療及系統整合亦是台灣醫療產業的發展趨勢，也是當前土國醫療產業首要之需，此時正是台灣醫療產業可以搶進的機會。