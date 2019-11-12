松果購物雙11單日交易額 創歷史新高
2019-11-12 18:13
經濟日報 記者彭慧明
／即時報導
創業家兄弟集團下的松果購物公布雙11戰果，11月11日單日交易額創下開站至今單日新高紀錄，較平日交易額成長近600%，更較去年雙11當天大幅增長190%，為11月表現帶來強勁挹注。
松果購物總經理吳佩雯表示，今年整體市場狀況較去年表現更佳。因為雙11檔期常態是大者恆大，相對小的平台要在雙11闖出好成績更顯不易，但今年松果購物則展現絕佳的成長力道，雙11當天中午就超越去年雙11全日表現，最終創下單日年成長190%的交易額表現，買氣大噴發。
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松果購物今年雙11祭出全站超過25萬件商品有感下殺回饋，並善用行動端優勢搭配AI運用推出波段品類日造節，天天打出帶路雞爆品促動進站轉換，有效堆疊消費力道並帶動舊客的激活及新客的導入，同時透過「全民奪寶樂」百戳百中人人有獎遊戲活動機制，推進消費者回訪跟黏著度，整體「全民奪寶樂」參與度較過去遊戲活動表現也增長達2.5倍，成為雙11大檔導流引客的最佳助攻手。
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