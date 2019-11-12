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加航獲台北國際旅展最佳展館獎 787夢幻之窗成亮點

2019-11-12 17:20經濟日報 記者楊文琪／即時報導

加拿大航空成立分公司後首次參加台北國際旅展，除了開出飛北美最低1萬1,500元的超優惠票價，並送出總價值新台幣50萬元的大獎外，更以亮眼時尚、充滿流線型的展館設計，以及充滿科技感的「787夢幻之窗」以及超大透明電子屏幕，獲得旅展大會頒發的「最佳展館獎」，這是加拿大航空成立台灣分公司後首個獎項，亦為加拿大航空這個「北美最佳航空」再添殊榮。

加拿大航空這次旅展以白色打造展館基調，並且仿造機艙內側構造，以流暢的流線勾勒出展館輪廓，仿照787超大窗格設計的觸控式螢幕暗藏玄機，消費者只要觸控畫面，畫面就會隨機出現代表不同獎項的幸運楓葉，讓展館現場不時充滿得獎的驚呼。展館入口處的超大透明電子屏幕，以時下最前衛的技術，在旅展運行時間中，不斷呈獻加拿大四季皆美的自然景色，並穿插由著名喜劇演員Sandra Oh推介加拿大的旅遊影片，再再成為四天展場中民眾的焦點。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示：「這次旅展中，加拿大航空企圖打破消費者以往對北美籍航空的傳統印象，特別以最與時俱進的展場科技，結合帶有律動感的空間，嶄新面貌呈現旅遊目的地美景。更要感謝加拿大航空親和力十足、能說包括國、台語在內多國語言的空服人員，特地返台與民眾現場互動，讓我們這一次能夠接觸到更多消費者，也希望大家能夠更進一步認識加拿大與加拿大航空！」

這次旅展規模浩大，共有近60個國家、1,700個攤位一同參展，大會評審從空間設計與創意、綠色及環保表現、空間整體感、攤位友善度、精緻度與藝術性等標準，評選出共11個「最佳展館獎」，旅展閉幕日更請到台灣觀光協會會長葉菊蘭頒獎，可算是台北國際旅展的壓軸大獎。

而在這次台北旅展中，加拿大航空與可樂旅遊、五福旅遊、旅天下，以及加拿大地接旅行社黃刀旅遊、歡樂旅遊合作推出的冬季主題旅遊也獲得極高詢問度，如班夫小鎮、黃刀鎮更是最受歡迎；加拿大航空推出的全新限時優惠票價更引人注目：11月15日前購買台北飛往北美城市來回經濟艙最低1萬1,500元起（未稅）；尊享商務艙兩人同行每人僅需7萬元起（未稅）。廣受旅客歡迎的豪華經濟艙，官網限定價3萬2,100元起（未稅），是為機會難得的最「加」之選！

加拿大航空成立分公司後首次參加台北國際旅展，除了開出飛北美最低1萬1,500元的...
加拿大航空成立分公司後首次參加台北國際旅展，除了開出飛北美最低1萬1,500元的超優惠票價，並送出總價值新台幣50萬元的大獎外，更以亮眼時尚、充滿流線型的展館設計，以及充滿科技感的「787夢幻之窗」以及超大透明電子屏幕，獲得旅展大會頒發的「最佳展館獎」。　圖／加拿大航空提供
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