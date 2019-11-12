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媽媽商機逆勢崛起 月子中心五年展店增四成

2019-11-12 16:10經濟日報 記者黃阡阡／即時報導

雖然少子化成為趨勢，但月子中心商機逆勢蓬勃！根據衛服部最新統計資料顯示，近五年月子中心家數成長逾四成，床位數更是大增七成。房仲業者認為，月子中心的蓬勃發展，也帶來商業空間的租賃需求，像是今年7月有實價登錄揭露，過去敦化北路的婚宴會館，就以月租150萬元租給月子中心業者。

根據衛服部資料顯示，月子中心新入住人數2018年達到10.2萬人，對比該年度的18萬新生兒來看，國人使用月子中心已經是相當普遍。

進一步以財政部的稅收統計也可發現，統計坐月子中心與產後護理機構的營收狀況，2018年全年營收已經超過40億元，2019年還有機會較2018年成長，市場規模仍持續維持成長趨勢不變。

像是台北市就有實價登錄揭露，位於敦化北路三層樓的建物，過去是台北市的婚宴場所，今年4月以月租150萬元順利找到新租客，這間前身為蓮田飯店已空置許久，今年則由經營月子中心的業者承租擴大經營。

此外，位於板橋中山路一段、空置5年多的「板橋中山保齡球館」，今年年中也與相鄰4層樓建築，一同被「豐禾婦產科、產後之家」租下，最快9月能夠營業，與對街的婦產科、產後之家，形成了小型婦科聚落。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，坐月子是國人的傳統習俗，隨時代演進業者提供更完善、多元的相關服務，尤其月子中心更是越來越豪華，北市甚至有1天上萬元的頂級月子中心，房價媲美五星級的高級飯店，月子中心的蓬勃發展也帶來商業空間的租賃需求。

根據衛服部最新統計資料顯示，2018年國內共有267家的產後護理機構，相較2013年增加將近百家，且床數也從2013年的6582床增加到歷史新高的1萬2842床，除了月子中心的數量增加外，月子中心的M形化發展更成為另外一種趨勢。

婦產科

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