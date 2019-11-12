上銀前三季每股稅後純益5.9元 估明年Q2起逐季回溫
2019-11-12 15:53
經濟日報 記者宋健生
／即時報導
上銀(2049)今(12)日下午召開法說會，並公布第3季季報，第3季毛利率為33.64%，較去年同期下滑7.1個百分點，稅後淨利3.89億元，年減77.7%，每股稅後純益1.26元；累計前三季毛利率35.54%，較去年同期下滑5.2個百分點，稅後淨利18.27億元、年減59.6%，每股稅後純益5.9元。
上銀董事長卓文恒表示，受美中貿易戰影響，目前工具機產業景氣仍未明朗，但在半導體、自動化產業方面，市場需求相對熟絡。
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卓文恒說，目前產業景氣已經落底，12月有聖誕節、明年1月有農曆春節，工作天數減少，預期整體產業景氣將在明年第2季開始回升。
上銀第3季營收50.62億元，季減16.8%、年減39%，毛利率為33.64%，較上季下滑2.46個百分點，較去年同期下滑7.1個百分點；營業利益6.39億元，季減40%、年減70%，業外匯兌損失2 .08億元，稅前盈餘4.45億元，季減61%、年減79%，稅後淨利3.89億元，季減52.4%、年減77.7%，每股稅後純益1.26元。
上銀累計前三季合併營收161.96億元，毛利率35.54%，較去年同期下滑5.2個百分點，營益率15.18%，稅後淨利18.27億元、年減59.6%，每股稅後純益5.9元。
以產品比重來看，第3季滾珠螺桿營收占比為18%、線性滑軌65%、工業機器人9%、其他為8%；其中線性滑軌比重較上季71%下滑，但比去年同期59%明顯成長，工業機器人也較上季7%提升。
以地區來看，第3季亞洲地區占營收比重為63%，較上季65%下滑，歐洲比重則從上季24%略增至25%，台灣也增至7%，美洲約在5%，與上季持平。
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