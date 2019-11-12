海洋離岸風場啟動典禮 總統:讓台灣成亞洲綠能發展中心

2019-11-12 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



蔡英文總統今（12）日出席「海洋離岸風場」啟動典禮，肯定這座風場的商轉，代表台灣從規劃走向落實，成為亞洲的先驅；未來，政府要落實並擴大綠能的目標，讓國內外廠商有信心長期投資台灣，並加速推動智慧電網，打進國際綠能供應鏈，把台灣的產品賣到全世界，讓台灣成為亞洲綠能發展中心。

總統強調，今天我們見證「海洋風電」示範風場完工，這個從2013年就啟動的計畫，歷經重重困難，終於在行政團隊跨部會的合作，以及許多公務同仁包括苗栗縣政府的協助下，成功完成了。

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她指出，「如果你問我，執行的部門一樣，躉購費率也差不多，為什麼過去做不成，現在可以穩健完成。因為，成功的關鍵就在於政府的決心。因為我們有清楚的政策跟決心」，國內外的業者，就會對台灣有信心，願意跟政府一起努力。這座風場的商轉，代表台灣從規劃走向落實，成為亞洲的先驅，現在，日本、韓國的團隊都來瞭解台灣成功的模式。

總統說，海洋風電在月底正式商轉後，每年可以供電給12.8萬戶的家庭，這相當於苗栗縣六成以上的家庭，更象徵著台灣的綠能產業，用國內市場練兵，爭取全世界商機的條件，已經越來越成熟。

總統表示，政府能源轉型的目標，是2025年再生能源的比例會達到20%，其中包括太陽光電20GW、離岸風電5.7GW的容量。在這個市場基礎下，台灣搶到先發優勢，吸引許多國際知名大廠帶著資金和技術，和國內供應鏈合作，在台灣設立亞太生產基地。

她表示，目前，亞洲各國已經陸續提出更積極的綠能目標，台灣絕不能把綠能產業的商機、技術跟就業機會，白白讓給其他國家。「我們更要在全球能源轉型的路上，抓住契機，扮演領導者的角色，才能在競爭激烈的國際賽局中，持續力爭上游」。