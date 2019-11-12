玩美彩妝App 榮獲「美妝獨立創新獎」

2019-11-12 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



訊連科技轉投資子公司玩美移動公司旗下主力商品「玩美彩妝」App，奪得第一屆「美妝獨立創新獎」（Beauty Independent Innovation Awards）之「年度最佳美妝服務應用程式」 （Beauty Service App of the Year）殊榮。

玩美移動結合人工智慧（AI）及擴增實境（AR）的先進技術，將虛擬美妝栩栩如生地呈現，讓消費者可以自在地嘗試各種彩妝，成為美感體驗的主角。「玩美彩妝」App 問世以來，已擄獲全球數億使用者的心，並獲得兩百多家彩妝及保養品牌與通路的青睞，藉此打造最符合顧客需求的彩妝消費體驗。

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在推陳出新、競爭激烈的全球美妝產業中，「美妝獨立創新獎」是所有創新者與領導廠商的重要的競逐平台。今年共有超過 2,000 項產品與公司參賽，經過激烈的提名競爭，決選出最頂尖的 74 家公司、應用服務與美妝產品頒發各類獎項。玩美移動卓越的美妝科技解決方案透過全通路體驗獲得廣大的消費者使用與支持，以及在彩妝、髮色與肌膚檢測上，比真實還要真實的虛擬體驗效果，引領美妝科技的傑出表現在在受到評審的肯定。

玩美移動致力行動美妝 App 及雲端美妝社群平台之創新服務，將科技元素導入美妝產業，解決美妝界消費購物的痛點並建立嶄新的商業模式。無論是彩妝、染髮產品或是護膚保養商品都能透過強大的 AI／AR 技術，讓消費者體驗最便利且真實的虛擬美妝購物流程，徹底翻轉品牌、零售通路商與雜誌編輯等行銷渠道，提供超越想像、最全面的跨領域創新美妝科技整合服務。

玩美移動創辦人暨總經理張華禎說：「很榮幸玩美移動獨創的美妝科技解決方案獲得『美妝獨立創新獎』的肯定，贏得『年度最佳美妝服務應用程式』殊榮也呼應了我們全球數億『玩美彩妝』App 用戶對我們的支持。我們以不斷突破技術的極限為目標，為美容愛好者創造更多難忘有趣的數位互動與便利的美容購物體驗，並開發獨有的美妝產業解決方案，協助品牌、通路商增加銷售量，拓展美妝市場。」