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世紀鋼海外發展邁大步 亞洲客戶上門詢價

2019-11-12 13:37經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

世紀鋼（9958）風電海外接單傳捷報！據了解，世紀鋼最近接到東北亞地區的某國離岸風電開發商詢價，為台灣離岸風電國產化跨出一大步，也引起外資關注。

世紀鋼目前已拿下國內多個離岸風電水下基礎訂單，在手合約達數百億元。世紀鋼董事長賴文祥表示，世紀鋼會持續跟來自國際的資金，還有具有經驗的開發商合作，要放眼國際市場。

這次國外廠商前來詢價，因有保密協秘，世紀鋼對此相當低調。法人表示，如能在接下國外離岸風電的訂單，世紀鋼可望更進軍國際離岸風電商機市場。

國內離岸風電市場除已拿下的訂單之外，中能風場的中鋼及北陸等開發商11月要完成國產化審議，世紀鋼也具再爭取波訂單的機會。

世紀鋼預計明年下半年開始出貨沃旭能源81支水下基礎基樁，2020年第3季起開始貢獻營收，預計2021年第1季可出貨完畢。哥本哈根基礎建設基金（CIP）62支套水下筒式基樁及69支水下基礎基樁合約，連同達德能源87組單樁式水下基礎，估計2021年下半年出貨。

世紀鋼來自離岸風電的業績貢獻在今年尚不明顯，但因為可認列物流中心處分利益6億多元，對第3季獲利有不小貢獻。

離岸風電世紀鋼

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