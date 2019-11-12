星宇北美戰略調整 A350-900增為9架將成主力機隊

2019-11-12 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



星宇航空預計購進的空中巴士A350-1000廣體客機。圖／星宇航空提供 分享 facebook

星宇航空近期傳出「長程機隊調整」訊息，原本規劃採購空中巴士A350-900型五架，將新增四架，共將採購九架，而A350-1000型原要採購12架，同步減少四架，縮減為八架。星宇對空巴A350機型總採購數量17架則沒有改變。

星宇航空高層稍早證實此訊息。星宇表示，這是考量整體飛航需求，所做的調整，因為A350機型主要飛長程航線，而900型客機較1000型載客量略少，因應剛開航時還在耕耘市場，以900型客機擔綱，較能精準掌握艙位銷售。

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航空公司高層分析，星宇原先僅訂購五架的A350-900型，設若星宇未來將以每日一班的規劃，美西一個航點來回大約需要兩天，一個航點每周大約要用三架飛機輪替，較有餘裕，如果星宇要搶進當前較為熱門的三個美西航點洛杉磯、舊金山、西雅圖，則需要九架飛機來調配，這應是此次機隊調整的主因。

根據星宇航空規劃第一階段的機隊共27架，都是空中巴士機型，除A350外，先前宣布租賃十架A321neo，首架近期已由星宇董座張國煒親自飛回，正在進行驗證中，該機型預估2022年中全數到位，另，A350系列則從2021年底開始交機，2024年全部交付完畢。

業界也分析，美西航線以商務客為主力，必須漸次累積口碑才能獲得這些商務人士的青睞，起初若使用較大的A350-1000型，機位銷售較不容易掌握，不如先用座位數較少且更有效益的機型深耕市場，等品牌與口碑建立後，再引入較大的飛機，屆時也能順利滿足旅客的需求。

在採購金額方面，星宇表示，該公司向來不評論此事。但根據內部人士透露，在機隊調整後，空中巴士廣體客機A350系列的採購價格「應該會更合理」。

值得注意的是，業界分析，900型在國際上較受航空公司青睞，因為該機型更具飛航經濟效益，實際售價或不低於1000型，換言之，採購價格應非星宇的第一考量。星宇這次調整機隊的戰略，除了將更精準搶攻長程商務客外，更凸顯出該公司劍指國際各大航空公司的決心。

根據日前星宇所發布的消息，配合2022年開航北美的計畫，A350-900預計於2021年底開始交機，12架A350-1000則計畫在2022年第3季開始引進。此次星宇調整A350機隊內容，則顯示該公司對北美市場的戰略變化。