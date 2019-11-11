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晶華旅展業績噴發 瘋狂買家線上分批買300萬

2019-11-11 21:34經濟日報 記者黃文奇／即時報導

台北國際旅展為期四天今（11）日閉幕，晶華酒店（2707）集團統計，迄今日下午5點為止，現場總銷售業績突破5,200萬元，加上官網提前於10月21日開賣的線上旅展銷售業績約8,000萬元，集團總業績已經衝破1.5億元，與去年相比，業績成長超過15%。

晶華表示，單從線上旅展來看，整體銷售業績成長近一成。據觀察，今年的消費者當中，不乏企業團體購票，每筆的購票數量都相當高，在線上旅展也出現同一位消費者分批購買近300萬元的票券。

由於經濟不景氣，許多公司行號也趁著年底前最後一波的折扣機會至現場購買尾牙、春酒或團體出遊可以使用的優惠票券，因此形成熱銷的狀況。此外，消費者的購物習慣改變也是關鍵之一，線上下單成為新亮點。

值得一提的是，太魯閣晶英酒店的優惠住宿券今年推出線上旅展買六送一的超值優惠，吸引眾多民眾熱烈搶購，線上開賣至今每天都是開賣後立刻銷售一空，形成供不應求的狀況。

晶華酒店集團於台北國際旅展開賣的期間、魅力席捲會場，現場購買晶華優惠票券的民眾排隊人龍數度綿延超過兩公里，許多品項更是於開展後迅速銷售一空。

根據統計，晶華此次旅展中，餐券銷熱度仍不減往年，銷售前五名中，自助餐廳栢麗廳套票組，包括平日午餐單人優惠折扣券套票、下午茶單人優惠折扣券套票，就分居前兩名。

另外，今年集團旗下太魯閣晶英酒店的表現相當亮眼，線上首度推出買六送一的超值住宿券，今年線上旅展第一天就衝出近兩千萬的佳績，加上四天現場旅展，營業額預估也將成長5%以上。

此外，今年集團旗下四家飯店共同推出的環遊晶華‧超值護照，由於價格優惠、折扣下殺到2.3折，票券的使用多元超值，是最多消費者規劃度假行程的首選住宿券；晶泉丰旅今年推出多款住宿券搭配超殺折扣，線上旅展更加碼買10送1，買氣相當熱絡，整體業績較去年成長超過三成。

晶華酒店集團今年旅展業績較去年亮眼，加上線上旅展業績，共創造逾1.5億元佳績。圖...
晶華酒店集團今年旅展業績較去年亮眼，加上線上旅展業績，共創造逾1.5億元佳績。圖為今年旅展晶華攤位前的排隊盛況。晶華酒店/提供
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晶華住宿券

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