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南港一坪賣到120萬元？「世界明珠」挑戰區域新高價

2019-11-11 21:11經濟日報 記者黃阡阡／即時報導

南港輪胎歷時20年規劃的「世界明珠」開發案，今(11)日在近萬坪基地舉辦動土典禮。該案是台北市東區門戶計畫中，第一個通過自辦都更的建案，不僅創下史上預售規模最大的建案，也要挑戰每坪150萬元的當地高價。

2015年台北市政府擇定南港區，開始啟動總面積440公頃的東區門戶計畫，經過多年積極建設，南港逐漸成為新興商業聚落，而歷經10年都市計畫審查通過的「世界明珠」，將開發規劃2棟頂級辦公大樓與商場、6棟住宅大樓，總銷上看1000億元。

負責代銷該案的甲山林機構董事長祝文宇認為，世界明珠4年後完工，住宅身價上看每坪300萬元，預計平均成交價約150萬元，不過現在早鳥價每坪落在120至130萬元，未來將階段性調漲的銷售策略。

此外，祝文宇也指出，世界明珠案目前採潛銷的方式，預計明年5~6月正式銷售，全案不僅賣給台灣人，也放眼全球的華人，因此預計也在香港、上海、洛杉磯、溫哥華等地成立辦公室進行銷售。

台灣房屋智庫經理陳炳辰分析，南港區發展歷史以工業區為主，住宅產品多老舊，整體行情落在6字頭左右，老屋目前平均單價在45至50萬元，新案則集中地經貿園區的住宅大樓產品，過去開價多有8至9字頭的個案，若每坪要挑戰120萬元，將刷新當地新高價。

南港輪胎歷時20年規劃的「世界明珠」開發案，今(11)日在近萬坪基地舉辦動土典禮...
南港輪胎歷時20年規劃的「世界明珠」開發案，今(11)日在近萬坪基地舉辦動土典禮。圖／南港輪胎提供
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南港輪胎「世界明珠」開發案基地近萬坪。記者黃阡阡/攝影
南港輪胎「世界明珠」開發案基地近萬坪。記者黃阡阡/攝影
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世界明珠建案

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