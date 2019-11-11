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台北國際旅展人潮再創紀錄 超過38萬入場

2019-11-11 21:01經濟日報 記者楊文琪／即時報導

2019年ITF台北國際旅展於今（11）日落幕，今年入場人次再度創下歷史新高，據主辦單位台灣觀光協會統計，最後一日逛展人次為8萬422人，累計四天展期總逛展人數達38萬4,834人次，比去年成長2.14%，刷新去年紀錄，且旅展最後一天適逢11月11日，一開展就湧現人潮搶購1111限時特惠，旅遊行程方面更有不少民眾把握最後機會詢問及下訂，買氣暢旺到最後一刻。

無論對業者或消費者而言，今年ITF台北國際旅展持續展現強大的品牌能量，參展單位皆發揮巧思，活用寬敞的南港展覽館場域來策劃，打造如同參與旅遊嘉年華般的觀展體驗。同時，ITF的逛展人次、參展國家逐年拓展，不但顯示ITF繼續向國際化旅展邁進，也顯見ITF對台灣觀光產業的影響。

台灣觀光協會會長葉菊蘭於閉幕典禮中感謝各界參展朋友的熱情力挺，認為現場每一個展攤不僅散發各自的魅力，也感受到產官學界攜手展現台灣觀光的多元、豐富與精采，共同打造台灣觀光產業最好的展示平台。

此外，今年的人氣打破去年紀錄，如此熱烈的迴響也代表將ITF移至南港展覽館的想法是正確的，寬廣的展場空間讓參展單位更能發揮創意，規劃更多元、具互動性的體驗活動，這些都有助於提昇ITF的品質跟民眾的觀展感受。最後她更提到，期望未來將ITF打造為台灣最具代表性的國際展覽，有朝一日更希望能成為全亞洲最大的旅展代表品牌。

為了感謝和鼓勵各參展單位的用心努力，主辦單位台灣觀光協會特別頒發五家最佳表演獎、11家最佳展館獎、六家最佳創意獎及13家最佳人氣獎。

今年ITF在展場設計、特色表演及活動規劃上都極具創意和亮點，例如韓國觀光公社，以熱血的「MIRME跆拳道」、富含文化色彩的「韓國之家傳統表演」獲得最佳表演獎，更獲得最佳人氣獎，堪稱今年攤位獎項最大贏家！最佳表演獎還有信州上田熱情款待武將隊真田幸村、融合民族文化且熱情活潑的馬來西亞觀光局「又見馬六甲」、太巴望天藝文化表演藝術團等。

此外，獲得最佳展館獎的交通部觀光局，以「玩美登台」為主題設置台灣觀光形象館，打造互動體驗、邀請民眾感受台灣小鎮漫遊及山脈旅遊魅力，鐵道旅遊館及台灣好湯館更吸引許多親子客群的目光；將以客為尊的服務精神應用在展攤規劃的餐旅相關業者也都令人印象深刻。

2019年ITF台北國際旅展於今（11）日落幕，今年入場人次再度創下歷史新高。　...
2019年ITF台北國際旅展於今（11）日落幕，今年入場人次再度創下歷史新高。　圖／台灣觀光協會提供
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