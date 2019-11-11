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強攻直播 阿里巴巴在總部打造六間全球直播室

2019-11-11 18:41經濟日報 特派記者蔡銘仁／即時報導

直播蔚為風潮，成為阿里巴巴今年推動「2019天貓雙11全球狂歡節」業績的重要成長引擎之一，20萬參與雙11的品牌商家中，有10萬商家透過直播與消費者互動。此外，阿里巴巴更首度在杭州總部西溪園區，打造六間「全球直播間」，找來淘寶直播、飛豬、全球速賣通、天貓國際、網易考拉、以及東南亞電商平台Lazada等平台的中外賣家進行直播。

觀察直播現場，從保養品、食品、旅遊相關商品等，甚至直播「開蚌取珍珠」，直播主販賣的商品種類繁多；天貓國際今（11）日並找來藝人伊能靜，藉由直播販賣各國保養品共45個單品。伊能靜表示，自己做店鋪時，消費者會對是不是正品有疑問，天貓國際是各平台唯一可以擔保商品為國際正品，菜鳥網絡倉管也非常好，減少物流問題，因此到天貓國際開店。

今年，阿里巴巴首度成立「商家作戰室」，邀請品牌商家進駐，作戰室中不少品牌也透過直播與消費者互動，刺激消費。比如，伽藍集團第七年參與天貓雙11，今年首次受邀到商家作戰室，藉由直播銷售旗下美妝品牌「自然堂」商品，今年早上約8點左右，超越去年全天人民幣5.33億元成績。

直播主進行直播互動同時，場邊有數名工作人員，準備好支援主播。此外，為提供更好的觀看體驗，淘寶直播自主研發全新音視頻實時通信架構，實現大規模低延時直播，將5到7秒延時降低至2秒內，以提升用戶和主播的互動效率。同時引進人工智慧（AI）技術打造「淘寶直播智能識別」功能，實時識別主播正在講解的商品，陳列在直播頁面中。

因應整個消費場變化，消費者購買商品，直播今年第一年成為雙11最主流的消費方式。今年從阿里巴巴董事局主席張勇手中接過雙11指揮棒的淘寶天貓總裁蔣凡表示，今年天貓有一半品牌商家在雙11做直播消費者互動，透過直播跟消費者互動，是全新的銷售模式，並驅動增長，尤其在預售期相當顯著。

天貓國際找來藝人伊能靜直播銷售進口保養品。記者蔡銘仁／攝影
天貓國際找來藝人伊能靜直播銷售進口保養品。記者蔡銘仁／攝影
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伽藍集團進駐位於阿里巴巴總部西溪園區的商家作戰室，直播銷售旗下品牌「自然堂」商品...
伽藍集團進駐位於阿里巴巴總部西溪園區的商家作戰室，直播銷售旗下品牌「自然堂」商品。記者蔡銘仁／攝影
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阿里巴巴今年天貓雙11全球狂歡節成立商家作戰室，邀請商家進駐，以便即時提供協助。...
阿里巴巴今年天貓雙11全球狂歡節成立商家作戰室，邀請商家進駐，以便即時提供協助。記者蔡銘仁／攝影
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阿里巴巴在總部西溪園區打造六間「全球直播室」。記者蔡銘仁／攝影
阿里巴巴在總部西溪園區打造六間「全球直播室」。記者蔡銘仁／攝影
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天貓阿里巴巴淘寶

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