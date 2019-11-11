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青島別墅入帳 鄉林10月營收年增20.8%

2019-11-11 18:22經濟日報 記者陳美玲／即時報導

鄉林建設(5531)今(11)日公布10月營收達5.66億元，月增53.6%、年增20.8%，累計前10月合併營收達39.6億元、年減36.2%。鄉林指出，今年房市買氣不錯，推出的新莊「鄉林淳真」與台中「鄉林天韻」兩個預售案已完銷，2020年將繼續在雙北與台中推案。

至於青島涵碧莊園別墅銷售入帳部分，鄉林建設指出，目前正在加緊完成青島銷售的別墅的網簽過戶等行政程序，10月營運已有青島別墅入帳，全案銷售20戶的總款項一定會趕在今年底前完全認列入帳挹注營收，對今年的業績有信心。

展望明年，鄉林建設指出，將推出布局台北市多年的兩個都更案，另外新北市與台中也各有合建案均準備明年農曆年後進行分階段推出；中國部分，在青島別墅完銷與南京地產持續銷售的帶動下，接下來四川成都「涵碧天下」房產案，也將在明年農曆年後正式公開銷售。

為衝刺今年中國十一長假，鄉林建設集團旗下的南京涵碧樓推出的「賞菊品蟹」活動，董事長賴正鎰更在南京涵碧樓的戶外草皮「十里方草」，布置超過10萬盆各式顏色的菊花花海，吸引當地民眾前往拍照、並同步增強南京涵碧樓業績，讓南京涵碧樓開幕第二年的業績持續穩定成長。

為衝刺今年中國十一長假，鄉林建設集團旗下的南京涵碧樓推出的「賞菊品蟹」活動，董事...
為衝刺今年中國十一長假，鄉林建設集團旗下的南京涵碧樓推出的「賞菊品蟹」活動，董事長賴正鎰更在南京涵碧樓的戶外草皮「十里方草」，布置超過10萬盆各式顏色的菊花花海，吸引當地民眾前往拍照、並同步增強南京涵碧樓業績。業者提供
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鄉林涵碧樓營收

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