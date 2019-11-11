車王電投資25億元 打造電動車智慧生產基地
2019-11-11 18:20
經濟日報 記者宋健生
／即時報導
車王電(1533)集團為全面提升產能及因應美中貿易戰衝擊，在台中港加工出口區投資25億元興建車王電與華德動能廠房，今(11)日舉行動土典禮，董事長蔡裕慶宣示，車王電將在此打造電動車智慧生產基地。
今天的動土儀式，由蔡裕慶主持，立法院副院長蔡其昌、經濟部常務次長林全能、加工出口區管理處長黃文谷、中港分處分處長梁又文等人都到場致賀及應邀執鏟。
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蔡裕慶表示，新廠預計於2021年7月正式營運，第一年將提供約300人就業機會，未來將持續增加員工人數。
車王電從生產汽車電子零組件起家，近年來專注於電力電子、駕駛輔助系統、智慧儲能系統及電動巴士研發。
蔡裕慶表示，未來汽車電子、儲能系統與電動巴士，將是集團主要三大成長動能，車王電目前已陸續把高單價產線移回台灣，響應綠能環保的智慧儲能系統，也將是未來車王電主力產品之一。
而華德動能則是看好政府10年內要達1萬輛電動巴士政策目標，以及海外市場，將持續投產電動巴士，中港加工區新廠完成後，車王電集團無論是產量或營業額，將可望有亮眼成長。
林全能致詞表示，車王電集團為國內優質企業，產品、技術及創新研發能量已深受國際肯定，此次在中港園區擴大投資，除響應政府政策，更帶動國內綠能產業及電動巴士產業成長。
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