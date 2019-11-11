宏佳騰Ai-1上市首月領牌破千 躍重型電車市占第二
2019-11-11 17:39
經濟日報 記者邱馨儀
／即時報導
宏佳騰 （1599）公布10月營收為3 .1億元，相較去年同期成長27.42%；此外，宏佳騰也宣布旗下第一台智慧電動機車Ai-1 10月領牌數共計1284台，成為台灣自從Gogoro創紀錄以來，第二家單月重型電動機車領牌破千的品牌。
宏佳騰表示，10月營收在外銷部分維持在和過去相同水平，但整體表現優於去年同期主要是因為旗下智慧電動機車Ai-1出貨暢旺所致。 Ai-1擁有導航、速限提示、測速照相機警示以及業界首創的「AI ASSISTANT智慧助理」，能夠主動偵測殘電不足且啟動導航功能前往換電站…等功能；因此在一上市銷售表現就相當亮眼。
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宏佳騰董事長鍾杰霖表示，為了讓整個維修、保養服務更專業化，宏佳騰打造油電分離的智慧電車門市。原本預計首波全台共計12間店面，於北、中、南陸續擴點，但由於電車反映持續熱烈，因此除原本計畫外，包括桃園、中和、新竹以及台南第二家智慧門市也都緊鑼密鼓籌備中。
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