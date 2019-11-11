長榮航再掀高空服務用品新革命 引領機上時尚潮風格
長榮航空今(11)日宣布機上服務用品即將大改款，皇璽桂冠艙/桂冠艙將提供義大利知名精品品牌Salvatore Ferragamo硬殼及軟式兩款過夜包，與RIMOWA合作長達七年所推出迷你行李箱造型過夜包，則即將於11月30日正式畫下句點。
另外，與國際頂尖設計師吳季剛合作並深受旅客好評的機上睡衣，將推出第二代新款式，豪華經濟艙也將提供與比利時知名品牌Kipling合作之過夜包，預計2020年第1季陸續上線，提供旅客更時尚的飛行體驗。
長榮航空自2013年開始與RIMOWA合作，於皇璽桂冠艙提供只有少數航空公司頭等艙才會使用的RIMOWA行李箱造型過夜包，七年來共推出五代九款不同的色系，深受旅客喜愛及收藏。然因RIMOWA於2016年由法國精品品牌LVMH集團併購後更改行銷策略，終止與全世界所有航空公司合作機上過夜包，長榮航空最後一代寶石紅的RIMOWA過夜包，自11月15日起至月底僅提供台北-巴黎航線，並於11月30日正式走入歷史。
長榮航空孫嘉明總經理表示：「提供更舒適、尊榮的服務是我們一直追求的目標，長榮航空與全球各大知名品牌合作，每一項用心的設計與規劃，都是希望藉由雙方的特點以及追求完美的精神，不斷地創新、突破、推陳出新，帶給旅客更好的飛行體驗。」
長榮航空繼RIMOWA過夜包之後，將推出由義大利精品Salvatore Ferragamo專為長榮航空設計的迷你行李箱硬殼式過夜包，顏色為低調奢華的「星耀黑」特殊色澤，搭配整套黑色系的皇璽桂冠艙/桂冠艙專屬舒眠備品，更加彰顯高貴典雅的尊榮感。此款過夜包將自11月15日起陸續提供於台北出發之長程航線皇璽桂冠艙/桂冠艙。
去年年底開始，自海外返回台北的長程航班提供皇璽桂冠艙/桂冠艙旅客的Salvatore Ferragamo軟式過夜包，也將推出第二代新款式，此次的設計以該品牌熱銷包型為基礎，特別於側邊壓印有台灣原住民特色菱形圖騰，融合中西文化，讓台灣在地優美的文化走向國際，此款過夜包內容物將搭配Salvatore Ferragamo獨家設計品牌鑰匙圈，預計12月中旬開始提供。
長榮航空此次皇璽桂冠艙/桂冠艙過夜包除了改款外，內容物也升級精品品牌，將提供Salvatore Ferragamo的Bianco Di Carrara香水系列保養品，包括身體乳液、護唇膏、護手霜；該香水系列為知名調香師Alexandra Carlin所調製，以代表著「白淨與光彩」的精粹大理石為意象，調製出帶有永恆與高端氣息的Bianco Di Carrara(白淨卡拉拉)香水，是Salvatore Ferragamo長期熱銷之款式。
長榮航空豪華經濟艙過夜包也將全面改款，比利時流行品牌Kipling首次與航空公司合作，為長榮旅客量身打造專屬過夜包，該包款造型結合了Kipling品牌特色包型、招牌猩猩鑰匙圈，並將台北著名地標101融入設計，為行銷台灣的觀光盡一份心力，也預期將會成為來台旅客留下的紀念品，此款過夜包預計2020年第1季開始，將提供自台北出發之長程航線豪華經濟艙旅客。
由國外返回台北的豪華經濟艙過夜包，則將延續與義大利知名品牌FURLA合作，推出第二代新款式，此次設計以該品牌俏皮風格的「貓頭鷹」圖騰包款為基礎，並增大容量，讓過夜包除了時尚外，也能更加實用。
長榮航空表示，2019年與國際知名設計師吳季剛合作的機上睡衣，廣受海內外旅客喜愛及蒐藏，明年1月將推出第二代Jason Wu睡衣，除領口改為舒適又便利的束口領外，並參考旅客提供的意見，調整布料厚度與增加褲子口袋設計等優化；此外，並規劃M、L、XL三種尺寸，以滿足不同身型旅客的需求，同時也採用不同顏色區分，讓旅客感受長榮航空客製化的用心。
長榮航空與世界各大知名品牌合作推出的機上過夜包廣受旅客喜愛與肯定，在今年素有「服務用品奧斯卡」之稱的國際旅遊餐飲及機上服務用品博覽會WTCE（World Travel Catering & Onboard Services EXPO）上，更一舉拿下「最佳商務艙過夜包」、「最佳豪華經濟艙過夜包」、「最佳亞洲經濟艙過夜包」等多項榮譽。
留言