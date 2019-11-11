長榮航再掀高空服務用品新革命 引領機上時尚潮風格

2019-11-11 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



長榮航空今(11)日宣布機上服務用品即將大改款，皇璽桂冠艙/桂冠艙將提供義大利知名精品品牌Salvatore Ferragamo硬殼及軟式兩款過夜包，與RIMOWA合作長達七年所推出迷你行李箱造型過夜包，則即將於11月30日正式畫下句點。

另外，與國際頂尖設計師吳季剛合作並深受旅客好評的機上睡衣，將推出第二代新款式，豪華經濟艙也將提供與比利時知名品牌Kipling合作之過夜包，預計2020年第1季陸續上線，提供旅客更時尚的飛行體驗。

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長榮航空自2013年開始與RIMOWA合作，於皇璽桂冠艙提供只有少數航空公司頭等艙才會使用的RIMOWA行李箱造型過夜包，七年來共推出五代九款不同的色系，深受旅客喜愛及收藏。然因RIMOWA於2016年由法國精品品牌LVMH集團併購後更改行銷策略，終止與全世界所有航空公司合作機上過夜包，長榮航空最後一代寶石紅的RIMOWA過夜包，自11月15日起至月底僅提供台北-巴黎航線，並於11月30日正式走入歷史。

長榮航空孫嘉明總經理表示：「提供更舒適、尊榮的服務是我們一直追求的目標，長榮航空與全球各大知名品牌合作，每一項用心的設計與規劃，都是希望藉由雙方的特點以及追求完美的精神，不斷地創新、突破、推陳出新，帶給旅客更好的飛行體驗。」

長榮航空繼RIMOWA過夜包之後，將推出由義大利精品Salvatore Ferragamo專為長榮航空設計的迷你行李箱硬殼式過夜包，顏色為低調奢華的「星耀黑」特殊色澤，搭配整套黑色系的皇璽桂冠艙/桂冠艙專屬舒眠備品，更加彰顯高貴典雅的尊榮感。此款過夜包將自11月15日起陸續提供於台北出發之長程航線皇璽桂冠艙/桂冠艙。

去年年底開始，自海外返回台北的長程航班提供皇璽桂冠艙/桂冠艙旅客的Salvatore Ferragamo軟式過夜包，也將推出第二代新款式，此次的設計以該品牌熱銷包型為基礎，特別於側邊壓印有台灣原住民特色菱形圖騰，融合中西文化，讓台灣在地優美的文化走向國際，此款過夜包內容物將搭配Salvatore Ferragamo獨家設計品牌鑰匙圈，預計12月中旬開始提供。

長榮航空此次皇璽桂冠艙/桂冠艙過夜包除了改款外，內容物也升級精品品牌，將提供Salvatore Ferragamo的Bianco Di Carrara香水系列保養品，包括身體乳液、護唇膏、護手霜；該香水系列為知名調香師Alexandra Carlin所調製，以代表著「白淨與光彩」的精粹大理石為意象，調製出帶有永恆與高端氣息的Bianco Di Carrara(白淨卡拉拉)香水，是Salvatore Ferragamo長期熱銷之款式。

長榮航空豪華經濟艙過夜包也將全面改款，比利時流行品牌Kipling首次與航空公司合作，為長榮旅客量身打造專屬過夜包，該包款造型結合了Kipling品牌特色包型、招牌猩猩鑰匙圈，並將台北著名地標101融入設計，為行銷台灣的觀光盡一份心力，也預期將會成為來台旅客留下的紀念品，此款過夜包預計2020年第1季開始，將提供自台北出發之長程航線豪華經濟艙旅客。

由國外返回台北的豪華經濟艙過夜包，則將延續與義大利知名品牌FURLA合作，推出第二代新款式，此次設計以該品牌俏皮風格的「貓頭鷹」圖騰包款為基礎，並增大容量，讓過夜包除了時尚外，也能更加實用。

長榮航空表示，2019年與國際知名設計師吳季剛合作的機上睡衣，廣受海內外旅客喜愛及蒐藏，明年1月將推出第二代Jason Wu睡衣，除領口改為舒適又便利的束口領外，並參考旅客提供的意見，調整布料厚度與增加褲子口袋設計等優化；此外，並規劃M、L、XL三種尺寸，以滿足不同身型旅客的需求，同時也採用不同顏色區分，讓旅客感受長榮航空客製化的用心。