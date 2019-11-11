網家雙11晚會業績長紅 創多項接單紀錄

2019-11-11 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



網路家庭旗下PChome24h購物於昨(10)日舉辦萬眾矚目的「2019 雙11 PChome來了」晚會，連續第三年打造全台電商唯一的國際級雙11盛會，晚會期間湧入大量人潮，透過9大頻道直播觀賞全程Live演出，創下一分鐘接單量破1,300張的新高記錄，晚間10點與Line 購物聯手推出的全台電商最狂限時加碼，提供11%驚喜返點回饋吸引網友瘋狂下單，單一小時衝高7.5倍接單量，人氣、業績雙雙攀升高峰推升今年雙11的活動高潮。

今年晚會期間買氣暴衝，以3C類商品表現最為亮眼，業績直線飆升增長7倍，非3C類商品也有超過3倍成長的驚人表現，晚會啟用儀式由PChome品牌代言人張鈞甯揭開序幕，帶動雙11活動業績一路狂飆，銷量飆出好表現前3名為數位通訊、日用品、生活用品。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

網友雙11例行瘋搶的衛生紙、尿布每小時熱賣破千箱，洗衣精銷量也緊追在後，跨界獨家首賣米其林baan三款泰式火鍋，晚會期間直接端上舞台現煮，瞬間熱銷破百盒、空運來台日本頂級麝香葡萄限時買一送一也熱銷上百盒，各項銷售指標於短時間內持續衝高，為業績挹注強勁能量。

根據統計，晚會帶動業績爆量，10日晚間8點至11日上午8點，短短12小時內全台出貨量逼近10萬箱，PChome24h購物提早布局物流運籌；攜手14家物流業者，即時全面監控、彈性調度，出貨、路線配送更加靈活。今年雙11更啟動網家速配車隊的配送服務，增加近20%的物流人力備戰，透過近200台自有機車及貨車，完成最後一哩的配送任務。