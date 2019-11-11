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12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

寶得利多角化經營 斥資億元投資餐飲事業

2019-11-11 16:22經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

因應陸客來台減少衝擊，寶得利（5301）除了原本的觀光事業外，宣布將斥資億元拓展兩岸餐飲事業。董事長張雅琍表示，除了經營「逸仙樓」外，將以「小逸仙」品牌投資火烤兩吃、中式餐廳及手搖飲等餐飲事業，並與中國知名潮州菜餐廳「潮江春」合資成立「春江潮」，進軍高端餐飲市場，預計今年12月底到明年3月陸續開幕，目標一到兩年回本。

寶得利目前經營旅遊及購物店為主，但受到政治因素影響，營運起伏相當大，尤其近來兩岸關係不佳，陸客來台人數大幅減少，衝擊台灣觀光市場。寶得利也因此另闢海外市場，馬來西亞據點去年成立後，營運逐漸進入正軌，彌補台灣市場的下滑缺口。

張雅琍表示，寶得利以逸仙樓經營餐飲的多年經驗，結合既有的觀光旅遊資源，擴大餐飲事業規模。選擇地點多數以能結合觀光餐飲的角度來思考，以增加多元客群與客流量。

台灣選在台北市松江路以「小逸仙」品牌投資火烤二吃餐廳，針對外來旅客部分，與接待韓國旅客的台灣旅行社合作，提供來台的用餐需求，並且結合四平街陽光觀光商街購物之旅，預計每月提供約600團的團客數。此外，看好當地也有辦公商業用餐及交際應酬需求，預計今年12月底開幕。

「小逸仙」並將進軍深圳，張雅琍表示，已經確定落腳深圳市福田區地鐵商業街，初期投資中式餐廳及餐廳＋手搖飲兩個據點。地鐵商業街，有辦公人流與逛街觀光人潮，人潮平均每天40到50萬人次，未來主打自助餐、早餐及手搖飲，除了引進台灣菜及小吃外，手搖飲將採取加盟方式發展，以外帶、高CP值、薄利多銷、品質好切入市場，預計今年12月底開幕。

張雅琍表示，寶得利首次投入高端餐飲，朝向高品質高附加價值的餐飲為主，而要切入高端市場、縮短摸索期，如果能找到知名合作伙伴，有當地品牌的加持，可加快進入市場的速度。因此選擇與「潮江春」合資成立「春江潮」，地點選在深圳平安國際金融中心大廈的9樓、10樓。平安國際金融中心大廈是深圳最高大樓，也是中國第二高、世界第四高大樓，具有旅遊特色的觀光地標，預計可吸引當地辦公客層，餐廳預計在2020年3月中旬開幕。

因應陸客減少衝擊，寶得利董事長張雅琍拓展兩岸餐飲事業。記者嚴雅芳／攝影
因應陸客減少衝擊，寶得利董事長張雅琍拓展兩岸餐飲事業。記者嚴雅芳／攝影
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餐飲觀光深圳

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