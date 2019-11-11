國慶連假帶動 六福10月營收彈升
2019-11-11 15:47
經濟日報 記者嚴雅芳
／即時報導
六福（2705）今（11）日減資後重新掛牌，早盤股價一度攻高來到17元，漲幅近5%，不過，受大盤盤中擴大跌勢影響，盤中由紅翻黑，終場以下跌2.47%作收。
六福今公告10月營收達2.14億元，受惠於關西六福莊在面具節慶典和六福村萬聖節帶動，再加上10月國慶連假及每逢周六住房率都近乎滿房，較上月營收成長29%，10月單月營收相較去年同期，扣除六福皇宮營收後，年增13%。
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六福表示，六福村創新遊樂園經營型態，以主題化體驗行銷，連續三年打造全台最大萬聖節慶典口碑奏效，遊客紛紛裝扮成鬼怪入園朝聖，成功帶動20萬人次湧入六福村， 較去年同期成長七成，也創近十年同期新高。關西六福莊則舉辦面具節慶典，以非洲元素設計出各式活動，包含音樂會、迎賓舞，為民眾帶來豐富的住房體驗，再加上萬聖節活動、10月國慶連假刺激，周末及假日住房率都近乎滿房，挹注集團營收。
展望後市，六福表示，包含11月旅展、耶誕節、跨年、尾牙檔期率續將至，加上2020年農曆年菜商品提前開跑，估計到今年底前的業績都將一路暢旺。
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