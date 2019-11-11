末代Rimowa行李箱過夜包 僅保留台北-巴黎航線到月底

2019-11-11 15:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



長榮航空RIMOWA迷你行李箱造型過夜包即將於11月30日走入歷史，最後一代的寶石紅Rimowa行李箱過夜包，自15日開始僅保留台北-巴黎航線持續提供到月底，讓喜歡小型版Rimowa行李箱過夜包的旅客，還有最後一波珍藏機會。

長榮航空機上服務用品走時尚、精緻又實用，不只是過夜包，與國際頂尖設計師吳季剛合作，深受旅客好評的機上睡衣，將推出第二代新款式，明年1月將推出第二代Jason Wu睡衣，除領口改為舒適又便利的束口領外，並參考旅客提供的意見，調整布料厚度與增加褲子口袋設計等優化；此外，並規劃M、L、XL三種尺寸，以滿足不同身型旅客的需求，同時也採用不同顏色區分，提供旅客更多客製化的選擇。

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RIMOWA也跟少數的航空公司合作，像德航、泰航只有搭頭等艙才會提供RIMOWA行李箱造型過夜包，七年前長榮航空在商務艙(皇璽桂冠艙)就提供RIMOWA，在航空市場引起很大的話題，七年來共推出五代九款不同的色系，深受旅客喜愛及收藏。