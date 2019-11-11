新光三越聯手37家美妝 推星空許願倒數日曆、CP值爆表
2019-11-11 15:01
經濟日報 記者葉卉軒
／即時報導
去年限量推出500組的亞洲獨家「新光三越 星空許願倒數日曆」，10分鐘之內搶購一空，今年加碼到全台共1700組，其中全台15店有1300組，beauty stage美麗台則有400組，11月15日上午10點開賣。
新光三越表示，定價2580元的「星空許願倒數日曆」，價值達9600元~11000 元，聯手37家美妝品牌，其中最令人驚喜的是今年有四款正貨商品將隨機出現在禮物盒內，包括：今年創下搶購熱潮的「迪奧超完美持久氣墊粉餅搖滾釘製版」，市價就2200元，第二款則是全球平均每7.5秒就能賣出一瓶的「品木宣言青春無敵健康光潤機能水」，第三款是以可愛貓咪設計萌翻彩妝迷和貓奴心的「Paul & Joe貓咪護唇膏」，第四款是來自西班牙擁有高CP值的時尚彩妝「3INA超印色染唇釉」，將隨機在每一盒倒數日曆中，幸運的話，更有機會一次獲得三款正貨商品。
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盒內其他小ml數美妝品今年亦有不少頂級品牌加入，像是肌膚之鑰的精質乳霜、POLA B.A乳液、LANCOME眼唇卸妝液、Elizabeth Arden八小時潤澤霜，還有SUQQU晶采光艷粉霜、THREE極致絲潤洗髮露、法倈麗NARCISO淡香精…等。
新光三越表示，「星空許願倒數日曆」今年擴大與37個美妝香氛品牌聯手打造，其中有16家為首度合作，盒內24顆星星就是囊括來自37家美妝香氛熱門品牌經典商品。
新光三越表示，「星空許願倒數日曆」自11月15日起至11月22日展開預購，消費者需在商品預購時間內，下載新光三越APP並挑選預購店別後，至「精選優惠」專區使用skm pay支付，即可購得新光三越APP專屬「星空許願倒數日曆」，購買完成後，只要於取貨時間到販售店別領取商品即可。
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