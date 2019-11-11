長榮航空宣布 機上服務用品推出Ferragamo硬殼包

2019-11-11 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／台北即時報導



長榮航空今（11）日宣布機上服務用品即將大改款，皇璽桂冠艙／桂冠艙將提供義大利知名精品品牌Salvatore Ferragamo硬殼及軟式兩款過夜包，這也是Salvatore Ferragamo首度為航空業者設計機上硬殼包。此款全新硬殼過夜包，將自11月15日起陸續提供台北出發的長程航線。

長榮航空總經理孫嘉明表示，如何把服務做到溫馨精緻，提供旅客更舒適、尊榮的服務，一直是長榮航空不斷追求的目標；長榮航空與全球各大知名品牌合作，每一項用心的設計與規劃，都是希望藉由雙方的特點以及追求完美的精神，不斷地創新、突破、推陳出新，帶給旅客更好的飛行體驗。

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長榮航空走過30年，已經在全球航空市場打響國際知名度，長榮航空多年前提出的Rimowa過夜包，因為樣子就像小型版Rimowa行李箱，掀起許多人珍藏；繼RIMOWA過夜包之後，將推出由義大利精品Salvatore Ferragamo專為長榮航空設計的迷你行李箱硬殼式過夜包，顏色為低調奢華的「星耀黑」特殊色澤，搭配整套黑色系的皇璽桂冠艙/桂冠艙專屬舒眠備品，彰顯高貴典雅的尊榮感。

自於去年年底開始，自海外返回台北的長程航班提供Salvatore Ferragamo軟式過夜包，也將正式推出第二代新款式，此次的設計以該品牌熱銷包型為基礎，特別於側邊壓印有台灣原住民特色菱形圖騰，融合中西文化，讓台灣在地優美的文化走向國際，此款過夜包內容物將搭配Salvatore Ferragamo獨家設計品牌鑰匙圈，預計12月中旬開始提供。

另外，長榮航空此次皇璽桂冠艙/桂冠艙過夜包除了改款外，內容物也升級精品品牌，將提供Salvatore Ferragamo的Bianco Di Carrara香水系列保養品，包括身體乳液、護唇膏、護手霜。