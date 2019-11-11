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影／雙11購物節 電商業者出貨忙

2019-11-11 11:41攝影中心 記者邱德祥／台北即時報導

雙11購物節是電商業者年度大戲，台灣電商業者PChome 上午公布內湖物流所出貨情形，大貨車將商品卸下後，工作人員忙著分撿要轉送到各地的商品。

雙11購物節是電商業者年度大戲，台灣電商業者PChome 上午公布內湖物流所出貨...
雙11購物節是電商業者年度大戲，台灣電商業者PChome 上午公布內湖物流所出貨情形，大貨車將商品卸下後，工作人員忙著分撿要轉送到各地的商品。記者邱德祥／攝影
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雙11購物節是電商業者年度大戲，台灣電商業者PChome 上午公布內湖物流所出貨...
雙11購物節是電商業者年度大戲，台灣電商業者PChome 上午公布內湖物流所出貨情形，大貨車將商品卸下後，工作人員忙著分撿要轉送到各地的商品。記者邱德祥／攝影
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