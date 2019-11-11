「薪」情好 人力銀行：上班族搶進製造業、不動產業

2019-11-11 10:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



1111人力銀行今（11）日公布「上班族最嚮往製造業＆不動產業調查」，結果顯示，七成上班族願投身製造業，機會多、薪水好、福利佳是主因，尤其最羨慕製造業有績效獎金，以及豐厚年終、分紅配股、旅遊補助，還有健康檢查。此外，在房市回穩的情況下，調查亦顯示23.4%上班族想進不動產，主要是因為不動產新人均薪達42,000元，高出新鮮人薪資55%（14,958元）。

1111人力銀行進一步指出，調查顯示，有七成上班族與製造業有淵源，其中包含目前從事製造業（33.6%）、曾經從事製造業（20.6%），以及想要投入製造業（15.4%）。整體而言上班族想投入製造業的原因包括工作機會多（36.4%）、薪水相對較好（26.6%）、員工福利好（23.2%），以及離家近（22.2%）。

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進一步交叉分析，想要轉戰製造業的比例最高的分別是百貨販售、民生服務以及資訊科技業的上班族。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，儘管美中貿易戰持續膠著，壓抑製造業表現，讓製造業在上半年受到景氣波及，但下半年開始是傳統的生產旺季，也是歐美消費性產品的出貨高峰，包括AI人工智慧及5G等新科技應用，都帶動相關產業的產品需求，加之近期台商回台投資擴增產能，讓製造業景氣可望在明年度止跌回穩，且根據工研院的預估，2020年製造業產值將達到19.18兆元，成長率1.28%，讓製造業有機會翻轉上半年成長減速的陰霾。

調查也發現，有意進入製造業的上班族，為了跨入產業願意提前做的準備包括：累積相關經驗（63.5%）、提升專業技能（59.0%）、考取專業證照/證書（29.3%），以及精進外語能力（24.0%）。

此外，根據1111人力銀行調查顯示，有高達46.5%受訪上班族，曾經與「不動產業」有交集，其中包括23.4%想要投入、14.2%目前從事以及8.7%曾經從事。另，調查也發現，想要投入或曾經從事不動產業的主要原因包括：薪水相對較好（41.3%）、看好產業前景（30.4%）、享受從業福利/附加價值高（28.0%）、符合個人興趣（27.5%）及員工福利好（21.1%）。又透過交叉分析指出，目前不動產業的從業人員年齡主要分布以36~45歲為主力。

而上班族最羨慕不動產業具有哪些特殊福利呢？調查發現，「績效獎金/業績獎金/管理獎金」62.7%最讓人心動，其次則是「豐厚年終」59.1%、「國內外旅遊補助」46.2%、「分紅配股」45.0%，以及「購屋低利貸款」40.8%等。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，受到低利率及建商力推中低總價自住建案影響，市場終於擺脫價量谷底，房市受到激勵可望帶動周邊產業人才需求。

上述「上班族最嚮往製造業＆不動產業調查」，在製造業調查部分，是1111人力銀行針對上班族會員進行隨機抽樣調查，調查時間2019年9月19日到10月14日，有效樣本數5,076份，信心水準95%，誤差值為正負1.38個百分點。而不動產業調查部分，有效樣本數3,386份，信心水準95%，誤差值為正負1.68個百分點。