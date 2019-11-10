一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

2019-11-10 22:03 聯合新聞網 綜合報導



一芳創辦人柯梓凱。本報系資料照片 分享 facebook

一芳水果茶香港中環店於8月5日響應反送中「三罷」運動，店門口一張「今天與香港人同行，休業一天，香港人加油！」激怒眾多大陸網友，逼得大陸代理商急忙在微博發表「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」聲明止血。但是此舉卻引爆台灣與香港人民怒氣，不僅掀起一波拒買潮，更成為當時談話節目的熱門話題。經歷這場風暴後，一芳創辦人柯梓凱嘆「從台灣之光變成賣國賊」。

根據《商業周刊》報導，一芳創辦人柯梓凱回憶8月那場危機，當時他人還在日本，柯表示香港中環店門口一張「今天與香港人同行，休業一天」的告示，讓他短短4小時內接收到的訊息如海嘯般襲來。柯梓凱坦承在一片混亂當中，以藝人聲明為參考，允許一芳大陸代理商在微博發文止血，不料微博貼文卻激怒台灣與香港人民，更引爆拒買、退加盟等風波。柯梓凱回憶回台出海關後，公司直接派兩名保鑣迎接，一張告示、一則聲明引起巨大風暴，柯梓凱對此嘆道「從台灣之光變成賣國賊」。

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一芳並非首家因兩岸敏感政治問題惹禍上身的台灣企業，柯梓凱坦言當初吳寶春和85度C出事後就有預感「遲早輪到我們」，差別只在吳寶春和85度C碰到的是雷陣雨等級問題，而一芳則是碰上颱風級別的風暴。

8月5日事件爆發後，一周內全台門市業績大約掉了七成，直到3個月後才慢慢爬回風暴發生前的六、七成，柯梓凱表示事件發生至今損失至少超過5千萬元，他甚至掏出3千萬用於加盟主、供應商的補貼。

對於負評不斷，甚至遭批評發表親中言論後又打著台灣招牌、根本是在消費台灣，柯梓凱表示十分感慨，一芳全球門市一天至少銷售70萬杯水果茶，柯坦言每天至少都有70萬人看到台灣2字；此外，一芳也盡量使用MIT的原料，讓台灣農產品能讓全世界看到。

柯梓凱還強調，雖然台灣門市僅150餘家、大陸卻有上千間店面，但一年當中待在台灣的時間仍占三分之二以上，只有剩下三分之一往其他國家跑。柯直言若對台灣這塊土地沒有感情，大可長時間待在海外，他反問「我一年在台灣繳的稅有多少？」柯表示不認為沒做錯事情，但在土地認同上，真的是被誤會，未來仍需時間釐清。