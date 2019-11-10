親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

一張圖秒懂下周天氣！周三晚上變天又濕又冷

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

2019-11-10 22:03聯合新聞網 綜合報導

一芳創辦人柯梓凱。本報系資料照片
一芳創辦人柯梓凱。本報系資料照片
分享

一芳水果茶香港中環店於8月5日響應反送中「三罷」運動，店門口一張「今天與香港人同行，休業一天，香港人加油！」激怒眾多大陸網友，逼得大陸代理商急忙在微博發表「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」聲明止血。但是此舉卻引爆台灣與香港人民怒氣，不僅掀起一波拒買潮，更成為當時談話節目的熱門話題。經歷這場風暴後，一芳創辦人柯梓凱嘆「從台灣之光變成賣國賊」。

根據《商業周刊》報導，一芳創辦人柯梓凱回憶8月那場危機，當時他人還在日本，柯表示香港中環店門口一張「今天與香港人同行，休業一天」的告示，讓他短短4小時內接收到的訊息如海嘯般襲來。柯梓凱坦承在一片混亂當中，以藝人聲明為參考，允許一芳大陸代理商在微博發文止血，不料微博貼文卻激怒台灣與香港人民，更引爆拒買、退加盟等風波。柯梓凱回憶回台出海關後，公司直接派兩名保鑣迎接，一張告示、一則聲明引起巨大風暴，柯梓凱對此嘆道「從台灣之光變成賣國賊」。

一芳並非首家因兩岸敏感政治問題惹禍上身的台灣企業，柯梓凱坦言當初吳寶春和85度C出事後就有預感「遲早輪到我們」，差別只在吳寶春和85度C碰到的是雷陣雨等級問題，而一芳則是碰上颱風級別的風暴。

8月5日事件爆發後，一周內全台門市業績大約掉了七成，直到3個月後才慢慢爬回風暴發生前的六、七成，柯梓凱表示事件發生至今損失至少超過5千萬元，他甚至掏出3千萬用於加盟主、供應商的補貼。

對於負評不斷，甚至遭批評發表親中言論後又打著台灣招牌、根本是在消費台灣，柯梓凱表示十分感慨，一芳全球門市一天至少銷售70萬杯水果茶，柯坦言每天至少都有70萬人看到台灣2字；此外，一芳也盡量使用MIT的原料，讓台灣農產品能讓全世界看到。

柯梓凱還強調，雖然台灣門市僅150餘家、大陸卻有上千間店面，但一年當中待在台灣的時間仍占三分之二以上，只有剩下三分之一往其他國家跑。柯直言若對台灣這塊土地沒有感情，大可長時間待在海外，他反問「我一年在台灣繳的稅有多少？」柯表示不認為沒做錯事情，但在土地認同上，真的是被誤會，未來仍需時間釐清。

一芳因香港加盟店的「與香港人同行，休業一天，香港人加油」的公告，掀起了統獨的政治...
一芳因香港加盟店的「與香港人同行，休業一天，香港人加油」的公告，掀起了統獨的政治風暴。圖／取自微博
分享

一芳反送中

相關新聞

張安平的願景 台泥要有能和社會對話的工廠

2019-11-10 13:47

何燕玲掌舵華研 幫歌手打造金曲

2019-11-10 13:47

財政部公告 澳洲成我國第三個國別報告交換國

2019-11-10 13:10

電商雙11買氣直逼百貨 量販業結合網路搶商機

2019-11-10 12:42

從Uber條款看共享經濟 學者籲建產業策略觀

2019-11-10 10:21

愛吃辣的都知道！名店「大王麻辣乾麵」爆內鬨 父子隔空互嗆

2019-11-10 08:53

大師智庫論壇12日登場 談企業永續

2019-11-09 22:57

菲律賓臺灣形象展告捷 2天共吸引1萬1千人次

2019-11-09 22:50

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

30檔ETF將除息 最高配息率9%

2019-11-10 15:14

確定了！「南科三期」落腳台南

2019-11-10 14:27

愛吃辣的都知道！名店「大王麻辣乾麵」爆內鬨 父子隔空互嗆

2019-11-10 08:53

組裝廠紛跨足醫療 緯創、仁寶、廣達報喜

2019-11-10 00:15

台商資金匯回 遇三大「陸障」

2019-11-10 00:09

網銀前哨戰 消金大行優利搶客

2019-11-09 23:44

人口危機 2050年跌破2,000萬

2019-11-10 00:06

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

2019-11-10 22:03

LED廠突圍 攻高毛利產品

2019-11-09 23:28

公股銀掀加薪潮 一銀上看5％

2019-11-10 00:05

接班半年 劉揚偉時代的鴻海哪裡不一樣？

2019-11-10 13:47

匯市最前線／台幣短期難升破30.3

2019-11-09 23:59

台商金流繞道 從星港匯回

2019-11-10 00:08

首座離岸風電 海洋風電商轉

2019-11-09 23:00

銀行高額補貼消金... 當心傷獲利

2019-11-09 23:38

鴻海集團獲頒金牌供應商 華為感謝始終如一支持

2019-11-10 13:35

自駕應用 LED業者新藍海

2019-11-09 23:26

台灣製造銷美不加徵關稅 台蠟：陸廠欲委代工

2019-11-10 11:03

公股銀行「薪」情好 一銀、合庫明年加薪上看5%

2019-11-09 23:48

從Uber條款看共享經濟 學者籲建產業策略觀

2019-11-10 10:21

雙11將登場 信用卡連線上周一度卡關

2019-11-09 23:44

國際油價上揚影響 98無鉛汽油漲破30元

2019-11-10 13:25

一銀董座：明年景氣看俏 搶返台投資財

2019-11-10 00:04

老人戶占比 嘉縣最高

2019-11-10 00:05

財政部公告 澳洲成我國第三個國別報告交換國

2019-11-10 13:10

會計師：台商資金匯回 留意扣繳稅率

2019-11-10 00:06

張安平的願景 台泥要有能和社會對話的工廠

2019-11-10 13:47

中華電信集團婚禮 辦公室戀情18年共結連理

2019-11-10 15:35

何燕玲掌舵華研 幫歌手打造金曲

2019-11-10 13:47

前十月稅收 挑戰新高

2019-11-09 23:00

加徵關稅是否分階段取消 學者：美中各有堅持

2019-11-10 12:43

出國兩年戶籍遭遷出 慘遭補徵地價稅

2019-11-10 16:57

電商雙11買氣直逼百貨 量販業結合網路搶商機

2019-11-10 12:42

蘇貞昌：中央地方聯手 加速南科三期擴建案

2019-11-10 15:23

國營事業也瘋行動支付 中油Pay上線衝第一

2019-11-10 18:45

大師智庫論壇12日登場 談企業永續

2019-11-09 22:57

台商回流不缺地 經濟部備妥500公頃土地

2019-11-10 16:38

非洲工商產業領袖高峰會 11日在台登場

2019-11-10 11:46

富邦人壽推「青銀共伴」用行動做愛心

2019-11-10 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top