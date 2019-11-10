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財政部公告 澳洲成我國第三個國別報告交換國

2019-11-10 13:10經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

財政部已於11月6日正式公告，新增澳大利亞為已簽署生效，得就國別報告進行有效資訊交換的國家，自會計年度2018年1月1日後的國別報告開始適用。財政部表示，這也是繼紐西蘭、日本後，台灣第三個國別報告資訊交換國家。

因應國際反避稅風潮，跨國企業集團前一年度合併收入總額達新台幣270億元者，必須在會計年底終了後一年內送交「國別報告」，報告內容涵蓋集團在各租稅管轄區所得、稅負及營運活動分配概況等。

目前已與我國簽署國別報告資訊交換的國家包括紐西蘭、日本以及澳大利亞。不過日本及紐西蘭適用在跨國企業集團會計年度始於2017年1月1日以後的國別報告；澳大利亞則適用2018年1月1日以後的國別報告。

除了國別報告外，備受關注的台版肥咖條款CRS，澳大利亞也早在今年4月繼日本後，成為我國第二個交換金融帳戶資訊的國家。

財政部國際財政司副司長丁碧蓮表示，目前與我國簽訂租稅協定的國家共有32國，這32國皆是台灣洽簽國別報告自動交換的對象；其中23國已承諾依CRS進行自動交換的協定夥伴國，財政部自2017年起積極洽談，未來若有進一步好消息，會再對外公告。

財政部紐西蘭新台幣

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