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富邦人壽推「青銀共伴」用行動做愛心

2019-11-10 11:52經濟日報 記者林政鋒／高雄即時報導

富邦人壽在地生活圈舉辦「青銀連心、共樂同行」活動，串連地方共照中心、公益團體、學校等單位，規劃愛心公益市集、混齡桌遊賽、活力健走的三合一活動，吸引2000位民眾同樂，以實際行動支持高齡、失智關懷。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期關懷高齡、失智議題，每年集結在地產官學之力，舉辦各式活動倡議「青銀共伴」理念，並把全台服務據點打造成當地鄰里間的「友善好鄰居」，鼓勵全體同仁投入社區關懷，成為社區支持的一股重要力量，未來也將持續發揮企業正向影響力，致力推動國人健康意識，打造健康無齡生活圈。

今年富邦人壽不僅全台北、中、南走透透深入在地，更突破區域限制，首次打造線上雲端健走活動，三場次活動及雲端健走總計破萬人次參與，累計捐贈公益金破2百萬元。

根據富邦人壽與陽明大學共同發表的「50+健康方程式」發現，穩定增加每日平均健走步數，可有效降低心血管疾病與認知衰退風險（即罹患失智症風險），為促進全民健康，富邦人壽前進高雄，號召1,500名在地鄉親，由大義公園至高雄駁二園區往返，帶領民眾從公園綠地走入人文藝術空間，與身邊親友走出健康，欣賞不同面貌的美麗港都。

富邦人壽總經理陳俊伴「青銀共伴」，發揮企業正向影響力。富邦提供
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富邦人壽總經理陳俊伴「青銀共伴」，發揮企業正向影響力。富邦提供
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富邦人壽健走失智症

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