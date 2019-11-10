富邦人壽推「青銀共伴」用行動做愛心
2019-11-10 11:52
經濟日報 記者林政鋒
／高雄即時報導
富邦人壽在地生活圈舉辦「青銀連心、共樂同行」活動，串連地方共照中心、公益團體、學校等單位，規劃愛心公益市集、混齡桌遊賽、活力健走的三合一活動，吸引2000位民眾同樂，以實際行動支持高齡、失智關懷。
富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期關懷高齡、失智議題，每年集結在地產官學之力，舉辦各式活動倡議「青銀共伴」理念，並把全台服務據點打造成當地鄰里間的「友善好鄰居」，鼓勵全體同仁投入社區關懷，成為社區支持的一股重要力量，未來也將持續發揮企業正向影響力，致力推動國人健康意識，打造健康無齡生活圈。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
今年富邦人壽不僅全台北、中、南走透透深入在地，更突破區域限制，首次打造線上雲端健走活動，三場次活動及雲端健走總計破萬人次參與，累計捐贈公益金破2百萬元。
根據富邦人壽與陽明大學共同發表的「50+健康方程式」發現，穩定增加每日平均健走步數，可有效降低心血管疾病與認知衰退風險（即罹患失智症風險），為促進全民健康，富邦人壽前進高雄，號召1,500名在地鄉親，由大義公園至高雄駁二園區往返，帶領民眾從公園綠地走入人文藝術空間，與身邊親友走出健康，欣賞不同面貌的美麗港都。
留言