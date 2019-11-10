愛吃辣的都知道！名店「大王麻辣乾麵」爆內鬨 父子隔空互嗆
愛吃辣的人都有聽過，位於台北市信義區吳興街的「大王麻辣乾麵」，近年因為不少Youtuber挑戰「地獄級辣度」乾麵而爆紅，該店甚至被封為「救護車最常來的一家麵店」。如今，卻傳出家族內鬨，目前「大王麻辣乾麵」台北店由兒子打理、台中店由爸爸打理，父子倆都在臉書PO文強調自己才是正統，隔空互嗆的情形引起網友關注。
「大王麻辣乾麵」台北店10月24日率先發文，表示「莫再問，莫再提，本店大王麻辣KingSpicy，只有一家在台北吳興街」，強調麻辣乾麵只有一家，間接否認爸爸江文雄在台中開的店面，文句中提到，「等到我生意好的時候才過來攪和」、「罵客人、兇客人、騷擾女性客人搞得一堆負評」，更表示自己的經營心血被盜取，暗指台中的店面惡意抄襲。
在台中逢甲開業的江文雄看到十分不滿，11月4日在臉書po文反擊，「台北吳興店不是總店，是我徒弟開的店」，而這位徒弟就是他的親生兒子，江文雄文中提到，當時領160元的時薪，全力經營吳興街的生意，沒想到被兒子趕出來，他痛罵「只因為一點人性的貪婪，居然可以六親不認，更甚的是，居然罵自己父親是『垃圾人』」
兒子11月8日又貼出一篇，以第三方角度敘述的澄清文，表示「大王麻辣乾麵」由於媒體報導迅速爆紅，但因為老闆決策錯誤導致客人流失，多年後兒女攜手將老店重新開張，老闆也願意幫忙。後來5年期間，老闆不滿兒子經營方式時有爭執，「直到兒子某次回國後，老闆突然要求了一筆為數不小的金額」，並要脅如果不給就離開，後來以每個月支付6萬元達成協議。
後來傳出老闆在台南、高雄有開分店的消息，但台南店經營不善倒閉，只剩下台中店面繼續營業，兒子聽聞，老闆與其合夥人想藉由台北店的高人氣，騙取吸收大量股東投資，再惡性倒閉，因此不想淌這灘混水，發文澄清，文中更強調「兒子其實很贊成他自己的父親也可以擁有自己的店，但絕對不是用那種不道德的方式來經營」。
父子兩派的說法讓外界霧裡看花，分不清楚哪家才是正統，但各自都有擁護者。不少網友留言表示，「家務事外人根本難判斷」、「兩邊互嗆，誰知道哪個才是真的」、「看父子誰能吃完辣麵，決定誰是對的一方」、「不用相信誰啦 兩個都不吃就好了」。
▼台北店11月8日聲明
▼台中店11月8日聲明
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