菲律賓臺灣形象展告捷 2天共吸引1萬1千人次
由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦的「2019年菲律賓臺灣形象展」首次移師納卯辦理，今(9)日於SMX會展中心圓滿閉幕，展覽2天共吸引超過1萬1,000人次，遠超出預期。本展為年度臺菲交流盛事，除了展現觀光及文創產業，也呈現ICT產業、健康醫療、農漁業科技，完整呈現臺灣優質產品，深化臺菲交流。
台灣珍奶館廠商表示，菲律賓人喜愛珍奶，試飲活動甫推出就一掃而空，也有買主特地開2個小時的車來洽談，希望引進材料與周邊產品。大東羊食品表示，東南亞氣候炎熱，消費者通常不耐久候，其蒟蒻粉圓毋須加熱就可直接食用，大幅縮短製作飲料的時間，因此相當受到當地中小型飲料店買主的關注，這是透過參展才能體會到的市場特性。也有買主希望進口瓶裝的珍珠奶茶在自家的便利商店販售，菲國商人看好珍珠奶茶的後續熱銷由此可見。
至於文創設計館，也是這次菲律賓形象展的另一大焦點。這個年齡中位數僅25歲的國家，臺灣融合文創、時尚、生活與科技元素的商品廣受廣大消費者的喜愛。除此之外，菲律賓熱衷於聖誕節舉世皆知，才11月上旬商場已經充滿聖誕氣氛，iThinking 的動物造型手工具組不但造型可愛且配色鮮豔，且充滿驚喜，受到納卯最大的公車經營業者A商青睞，預計採購作為今年VIP的聖誕禮物。
隨著納卯發展，建設案也風生水起，當地建商透露臺灣科技產品價格相當實惠，性價比直逼日本品牌，創新性十足的臺灣科技產品對納卯商來說十分有吸引力，像是普微爾的POS機、天揚所帶來的智慧遙控器都能應用在商辦中。菲律賓科技學院表示，泰金寶電通所推出的AI整合型服務型機器人未來可運用於圖書館，提供書籍查詢導航及選課說明等服務，連鎖餐廳也將與泰金寶洽談引進機器人擔任服務生及送餐的合作機會。
此次觀光局也到此參展，菲律賓人對於赴台旅遊充滿興趣，從攤位前詢問的人潮就可以看出。菲律賓大學迪里曼分校校長前來觀展時，也與長榮大學商談兩校交換學生合作的可能性。此外，我駐菲律賓代表處徐佩勇大使也積極牽線奔走，爭取展商將原本要拆解丟棄的展櫃送給當地CCSA納卯基督教東南亞學院與CSI德榮學校運用，不但使展覽家具再獲新生，還兼做善事。
「臺灣形象展」自2017年起，已在印尼、印度、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞共6個國家辦理過14場，2020年也將持續於越南胡志明、印尼萬隆及馬來西亞吉隆坡、印度孟買及泰國曼谷繼續深掘新商機。
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