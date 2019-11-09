全台最「年長」3鄉鎮 每2戶有1老人戶
去年全國每3.3戶就有1戶內有65歲以上老人，嘉義、雲林、彰化三縣市最「年長」，老人戶占比最高；至於最「老」鄉鎮是彰化縣大城鄉56.40%最高，新竹縣峨眉鄉53.19%次之，台南市左鎮區53.09%居第3，即平均每2戶就有1戶為老人戶。
國人平均壽命自2009年79.01歲上升至2018年80.69歲，十年間增加1.68歲，老年人口率早於1993達到7.10%，邁入高齡化社會（Ageing society），107年達到14.56%，轉為高齡社會（Aged society），2026年高齡人口將突破20％，進入「超高齡社會」，人口老化現象益趨明顯。
內政部以2018年8月底戶籍登記資料結合社會經濟地理空間統計，全國戶內有65歲以上老人計266萬9,895戶，平均每3.3戶就有1戶內有65歲以上老人。 其中戶內有65~74歲老人計166萬8,161戶，75~84歲老人計87萬1,441戶，有85歲以上老人計34萬9,372戶。
從縣市別來看，老人戶數以新北市42萬6,756戶最多，台北市35萬4,807戶次之，高雄市32萬6,635戶居第三。若以戶內有65歲以上老人戶數占比，以嘉義縣40.37%最高，雲林縣39.91%次之，彰化縣37.58%居第三。
若以鄉鎮市區別，老人戶數以新北市板橋區6萬701戶最多，新北市中和區5萬161戶次之，台北市大安區4萬5,718戶居第3，前20名行政區均位於六都，此與六都行政區人口數較多有關。
至於戶內有65歲以上老人戶數占該鄉鎮市區總戶數比率，則以彰化縣大城鄉56.40%最高，新竹縣峨眉鄉53.19%次之，台南市左鎮區53.09%居第三，即平均每2戶就有1戶為老人戶，老人戶最多的前20名行政區，有七個屬於偏遠鄉鎮。
戶內有65歲以上老人戶數占該村里總戶數比率，以南投縣南投市光明里79.6%、光華里74.7%、光榮里72.5%居前三名，即平均每10戶中就有高達7戶有老人；另前20名村里人口密度皆低於全國的五分之一，凸顯偏鄉地區人口老化及年輕人流失之嚴重性。
留言