麥當勞搶攻雙11商機 中熱拿堤11杯121元

2019-11-09 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



全年最強的電商採購旺季雙11活動即將登場，台灣麥當勞今年攜手網路家庭（8044）旗下 Pi 拍錢包，搶攻雙11商機，自明（10）日到11月30日期間，使用拍享券購買麥當勞即享券全品項都可享最高11%P幣回饋，而這也是台灣麥當勞首次跨足線上舉辦雙11優惠。

自11月10日零時起，到拍享券的活動專區，購買麥當勞McCafé中杯特選熱拿堤，買11杯只要121元，一次購買、可分次使用，到麥當勞餐廳櫃枱打開 Pi 拍錢包 APP出示拍享券「我的票券—麥當勞特選熱拿堤商品券」即可直接兌換。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今年電商雙11促銷活動一波接一波， Pi 拍錢包推出「拍享券．雙11票券節」，購買拍享券也都可以直接使用P幣折抵消費，其中還有強強聯手與台灣麥當勞合作推出的專屬優惠「1心1意就要麥當勞」。

Pi 拍錢包營運長韓昆舉表示，根據資策會（MIC）最新調查，今年雙11網購買意願較以往更高，超越實體百貨公司周年慶，此次選擇和 Pi 拍錢包合作，也是台灣麥當勞首次跨足線上舉辦雙11優惠，透過Online to Offline 的結合推動忠誠體驗，讓消費者透過P幣，在「拍享券」上就可選購或兌換到麥當勞商品。