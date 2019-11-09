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陸版PTT再爆醜聞！橘農標錯價 被萬名網友洗劫700萬元

麥當勞搶攻雙11商機 中熱拿堤11杯121元

2019-11-09 11:45經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

全年最強的電商採購旺季雙11活動即將登場，台灣麥當勞今年攜手網路家庭（8044）旗下 Pi 拍錢包，搶攻雙11商機，自明（10）日到11月30日期間，使用拍享券購買麥當勞即享券全品項都可享最高11%P幣回饋，而這也是台灣麥當勞首次跨足線上舉辦雙11優惠。

自11月10日零時起，到拍享券的活動專區，購買麥當勞McCafé中杯特選熱拿堤，買11杯只要121元，一次購買、可分次使用，到麥當勞餐廳櫃枱打開 Pi 拍錢包 APP出示拍享券「我的票券—麥當勞特選熱拿堤商品券」即可直接兌換。

今年電商雙11促銷活動一波接一波， Pi 拍錢包推出「拍享券．雙11票券節」，購買拍享券也都可以直接使用P幣折抵消費，其中還有強強聯手與台灣麥當勞合作推出的專屬優惠「1心1意就要麥當勞」。

Pi 拍錢包營運長韓昆舉表示，根據資策會（MIC）最新調查，今年雙11網購買意願較以往更高，超越實體百貨公司周年慶，此次選擇和 Pi 拍錢包合作，也是台灣麥當勞首次跨足線上舉辦雙11優惠，透過Online to Offline 的結合推動忠誠體驗，讓消費者透過P幣，在「拍享券」上就可選購或兌換到麥當勞商品。

麥當勞電商

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