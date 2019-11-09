菲國台灣形象展 秀醫療實力

2019-11-09 00:55 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 陳書璿 ／納卯8日電



「2019年菲律賓台灣形象展」昨（8）日在菲律賓納卯開跑，國內100家優質台商聯手展出100攤位，外貿協會董事長黃志芳說，此次亮點之一為醫療的輸出商機，貿協率領包括長庚和慈濟醫院及醫材業者等參展爭取。 「2019年菲律賓台灣形象展」8日至9日在納卯SMX會展中心登場。貿協董事長黃志芳（左）、貿協秘書長葉明水。 特派記者陳書璿／攝影 分享 facebook

他強調，希望藉由這個交流平台，結合醫療體系及相關產業，將台灣優秀的醫療技術和產品帶到國際舞台。

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黃志芳表示，此次選在菲律賓南部民答那峨島之最大城市納卯舉辦，主要是看好菲律賓的經濟成長、人口紅利和投資環境。菲律賓目前有超過1億人口，人口平均年齡約24~25歲，是東協國家中人口最年輕的國家。

針對菲律賓發展政策及當地市場需求，本次展覽以「智慧城市」、「農漁業科技」、「健康醫療」、「時尚生活」及「遨遊臺灣」為五大主軸。

貿協深入東協二線國家，目的要把台灣的技術和廠商帶入這些舉有發展潛力的城市，並且以智慧農漁業和智慧醫療為重心。像菲律賓形象展健康醫療館結合「醫衛新南向產業」計畫，希望藉由這個交流平台，結合醫療體系及相關產業，將台灣優秀的醫療技術和產品帶到國際舞台。

參展業者中，有一家隱型冠軍-寶健科技，產品以治療腎結石的體外震波碎石機生技公司，技術得到國內泌尿科權威背書，更打入封閉的國內醫院系統。近年更打入柬埔寨、菲律賓、泰國和馬來西亞等東協國家。