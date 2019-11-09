大成揪日商 攻麵粉、蛋品

2019-11-09 00:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



為擴大公司營運規模，國內飼料與肉雞大廠大成昨（8）日董事會討論通過，與日本昭和於台灣進行蛋品和麵粉事業合作投資計畫，並各以子公司中一食品和國成麵粉為合資標的，估總投資20億元，合約細節未完全確定，預計12月17日正式簽約。大成表示，兩家子公司，大成皆持股過半，故營收將全部認列，只有損益則依照持股比例。

大成主管表示，蛋品和麵粉事業的營收占比加起來不到10%，為了求發展，與日本昭和產業擴大合作，大成集團與昭和產業，2003年於天津成立大成昭和有限公司，以生產食品用裹粉；2014年在陸天津和上海則合作生產麵粉，2017年簽訂框架協議，期能擴大合作，初步選定台灣蛋品與麵粉作為起頭的的合作項目。

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蛋品事業方面，合資標的為生產蛋品的中一食品，中一股本目前為新台幣1.6億元，未來將以每股10元發行新股1.04億股，大成取得6,200萬新股後共持有7,800萬股，占65%；昭和持有4,200萬股，占35%。

雙方完成增資後，大成擬將蛋品部資產轉售中一，土地、建物和附屬設備，加上營業用設備等，合計7.07億元。

麵粉事業方面，合資標的為大成子公司國成麵粉。國成股本目前約1.987億元，未來將以每股13元發行新股約4,113萬股，將國成資本額提高至6.1億元，投資金額則約8億元。大成將取得2,262萬股後共持有3,355萬股，占55%，昭和持有2,440萬股，占40%。

大成主管提到，此次合作投資計畫，將可提升公司蛋品及麵粉生產銷售相關的管理，品質改良以及銷售環節；至於是否有擴廠或增加產線計畫，細節因還未簽約，故無法透露。