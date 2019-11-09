南港開發案 Discovery全紀錄

2019-11-09 00:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



南港輪胎「世紀明珠」舊廠開發案未演先轟動，號稱將打造首座「超越核電安全規格的綠建築」，成功吸引國際知名的Discovery頻道目光，準備耗時四年完整紀錄這個浩大工程的幕後挑戰，讓世界明珠案成功比美雪梨歌劇院、馬來西亞雙子星大樓等國際地標建築。

Discovery大中華區總製片人暨原創節目總監畢凌晨（Abram Sitzer）昨（8）日表示，Discovery全新的「打造未來之都」節目，第一次將建築紀錄轉向與人類最相關的住宅興建過程。南港「世紀明珠」企圖打造無懼極端氣候的未來建築，Discovery將耗費四年完整紀錄這個浩大工程幕後的挑戰與背後的建造計畫，讓全亞洲上億觀眾看到。

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南港輪胎名譽董事長林學圃昨天表示，世界明珠是老天送給南港輪胎的禮物，已有60年歷史的南港，現在不只賣輪胎、也賣房子。世界明珠案希望打造成為難以被超越的指標建築，很高興這個努力被Discovery看到。

Discovery要幫世界明珠製作一個住宅工程的全紀錄，在此之前，只有雪梨歌劇院、馬來西亞雙子星大樓、港珠澳大橋等國際地標建築能獲此殊榮，台灣的建築工程，也只有台北101、台中歌劇院、雪山隧道曾獲Discovery邀約拍攝，代表世界明珠現在打的已經是「世界盃」，不能漏氣。

南港世界明珠開發案將打造兩棟頂級辦公大樓及商場、以及六棟豪宅大樓，成為台北不動產的新指標，下周一（11）將正式開工，預計2023年完工。

負責主導此案開發的南榮開發公司執行長洪國雄昨天說，世界明珠希望既符合綠建築概念、又要做到核電廠防震等級的安全規格，無論在建築工法和規劃設計上都是最高標準。