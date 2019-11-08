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生技業港交所初體驗 東曜市值登4.5億美元

2019-11-08 20:18經濟日報 特派記者黃文奇／香港即時報導

11月8日早上，香港最熱鬧的商業中心正人聲鼎沸，全球最大的募資中心香港交易所擠滿了人，這一天，有六家公司要在香港掛牌，來自台灣的東曜藥業是其中之一。稍早，東曜董事長付山、總經理黃純瑩已經在港交所內等待，不到8點，港交所一樓已經爆棚，擠滿觀禮的人。

港交所的門窄，在11月8日的這一天，又顯得更窄了，因為同時有六家企業要掛牌上市，一時間要擠進六家公司遠道而來祝賀的人潮，連市場都顯得有點吃緊。早上8點過後，港交所偌大的一樓展演室，每個人都必須肩摩肩才能錯身。

香港交易所去年初釋出「向未盈利生技公司招手」的消息後，在不到兩年後，就迎來首家來自台灣的生技公司在港上市，晟德（4123）轉投資的東曜（1875-HK）總經理黃純瑩在港交所敲下開市的銅鑼。

雖然，一敲鑼開市後，由於六家一起掛牌的資金排擠效應，讓尚未盈利的東曜吃了悶虧，上市第一天並沒有蜜月行情，直接面對市場的考驗。東曜以6.55港元掛牌、最後股價收在6.26港元，跌幅超過4%。

不過，東曜首日上市成交量達2,600萬股，是香港地區發售量900萬股的近兩倍，顯示仍有投資人看好並接手，雖然市況不佳，交易量放大之下，市值仍能維持近新台幣140億元，符合日前4.5億美元的估值。

特別的是，上面所提的這個估值，是近日香港動盪的背景下才被下修的數字，原先的估值高達8億美元，幾乎是現在的一倍。

一般人對於首日「破發」總是有負面的解讀，不過，應該注意的是，東曜是台灣首家在香港掛牌的生技公司，且第一時間必須與其他五家優質的企業競逐首日掛牌的吸金能力，在還沒「賺錢」的前提下，難免受到一般投資人的冷落。

其次，東曜目前有三個主要技術平台，12個產品線，其中有11項產品屬自主開發，目前有六項產品已經進入開發後期階段，明年就可能迎來首個重磅藥物在大陸上市，特別的是，這些產品都是東曜自己擁有全球市場權利，未來也能持續挺進國際市場。

東曜的核心藥物TAB008，為抗癌藥Avastin（學名Bevacizumab；貝伐珠單抗）的生物學名藥，目前正處於第三期臨床試驗階段，預計最快將在2019年完成試驗，並於中國大陸進行藥證申請。

另外，東曜旗下還有一個特殊的ADC產品TAA013，這個產品是結合單株抗體與化療藥物的抗體偶聯藥物（即ADC），開發目標是成為Kadcyla的實惠替代藥物，該產品全球銷售額達10億美元，目前東曜執行的臨床第一期試驗已經完成，明年將進入臨床二/三期。

東曜藥業在港交所掛牌，今日的港交所有六家企業同時上市，因此參與人潮爆棚。記者黃文...
東曜藥業在港交所掛牌，今日的港交所有六家企業同時上市，因此參與人潮爆棚。記者黃文奇/攝影
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東曜藥業總經理黃純瑩在掛牌儀式後，於港交所留影。記者黃文奇/攝影
東曜藥業總經理黃純瑩在掛牌儀式後，於港交所留影。記者黃文奇/攝影
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東曜藥業在港交所掛牌，東曜總經理黃純瑩（右二）與同一天掛牌的公司代表人一起，在港...
東曜藥業在港交所掛牌，東曜總經理黃純瑩（右二）與同一天掛牌的公司代表人一起，在港交所為自家開市敲鑼。記者黃文奇/攝影
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東曜藥業在港交所掛牌並舉行上市慶祝儀式，東曜經營管理團隊與港交所官員合影。記者黃...
東曜藥業在港交所掛牌並舉行上市慶祝儀式，東曜經營管理團隊與港交所官員合影。記者黃文奇/攝影
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東曜藥業總經理黃純瑩（中）在掛牌儀式後，接受香港媒體聯訪。記者黃文奇/攝影
東曜藥業總經理黃純瑩（中）在掛牌儀式後，接受香港媒體聯訪。記者黃文奇/攝影
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東曜藥業在港交所掛牌，東曜總經理黃純瑩（右二）與同一天掛牌的公司代表人一起，在港...
東曜藥業在港交所掛牌，東曜總經理黃純瑩（右二）與同一天掛牌的公司代表人一起，在港交所為自家開市敲鑼。記者黃文奇/攝影
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香港交易所港交所

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