出國人數增多 昇恆昌推自遊新概念

2019-11-08 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



近年來國人出國旅遊人次逐年成長，免稅購物也成為出國旅遊前的必要行程，因此，昇恆昌內湖旗艦店為了帶給民眾更多元便利性的免稅購物體驗，以「機+酒+昇恆昌」自遊新概念作為主題，推出雙層巴士免費接駁車，提供信義區至昇恆昌內湖旗艦店的免費接駁服務，邀請民眾出國前45天就能來內湖旗艦店享受免稅購物，活動現場也發放內湖旗艦店抵用券，可兌換價值高達1萬5,900元購物抵用券，同時享有Home Garden下午茶買一送一或餐飲九折優惠。

昇恆昌表示，今年特別斥資百萬打造具前衛視覺科技感的弧形LED展場呈現，讓更多民眾感受專屬昇恆昌的免稅購物新體驗，舉辦「你旅遊 我補貼」活動，凡於台北國際旅展會場出示2020年底前本人出國電子或紙本機票、船票等相關旅遊憑證，即可參加轉盤抽獎一次，最高1萬2,000元購物金。

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今年台北國際旅展現場加入昇恆昌iRich App的新會員更有機會抽到American Tourister登機箱、Montblanc卡夾…等好禮，最大獎更有機會獲得iPhone X (256G)乙支！同時若是iRich App原有的忠實會員來到會場即贈茶籽堂旅行組(數量有限)，更加碼新舊會員都能獲得昇恆昌內湖旗艦店單品八八折優惠券。